Melissa Kenter ‘Züleyha’ oyunu ile sahnede

LONDRA’DA yaşayan oyuncu Melissa Kenter, 27 Ocak’ta “Züleyha” oyunuyla tiyatro severlerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Türkiye’de usta oyuncu Müşfik Kenter’in kızı olan Melissa Kenter, daha önce de Londra’da sahnede oyun sergilemişti.

Tune – L Events tarafından düzenlenen oyun “Züleyha” 27 Ocak saat 19.45’te “Upper St, London N1 2UD” adresindeki Islington Assembly Hall’da sergilenecek.

Antalya Devlet Tiyatrosu dramaturglarından Hüseyin Erdoğan’ın yazdığı, Günyol Bakoğlu’nun yönettiği oyunun biletleri Dice FM’den alınabilecek.

Yönetmen Bakoğlu Züleyha oyunu hakkında şu açıklamayı yaptı:

“Züleyha bir kadın hikayesi ilk bakışta. İçimizden biri! Belki yan komşumuz, belki akrabamız, belki sadece markette yanımızdan geçen kadın ya da oyunu seyredenlerden biri. Bu bir çeşit direniş öyküsü. Sisteme, ya­şama, yerleşiklere bir başkaldırı. Her şeye rağmen yaşama tutunma, seçi­mini yaşamdan yana kullanma öyküsü. Diğer yandan dibine kadar sert bir toplumsal eleştiri.

Sahnede pek çoğumuzun dayanamayacağı bir trajediyi yaşamış ama hayatla, kendiyle dalga geçen ve her şeye rağmen yaşama tutunan bir kadın savaşçı göreceğiz. Teknik açıdan oyunda farklı bir sahneleme tekniği kullanmaya çalıştık. İstiyoruz ki seyirci oyunun ertesi günü kalktığında hala acı tatlı oyunun tadını damağında hissetsin. Tüketilip hemen çöpe atılmasın”.