Tottenham’da ‘A Little Bit!’ karikatür sergisi

MEHMET Arslan’ın, karikatür sergisi ‘A Little Bit!’, 27 Ocak – 3 Mart tarihleri arasında Tottenham’da The Garden House Kitapevi’nde sergilenecek.

Karikatürist Mehmet Arslan, sergiyle ilgili bilgi vererek, şu açıklamada bulundu:

“Karikatür Dünya’nın ortak dili ve aynasıdır. İşgalciler, sömürücüler, hırsızlar, diktatörler bu dili yasaklarlar, bu aynayı kırarlar. Böyle dili yasaklanan, aynası kırılan bir ülkeden geldim buraya, İngiltere’ye. Çizgilerle bir şeyler anlatmak istiyorum.

1962 yılında Afşin’in Bercenek köyünde doğdum. Ayni köyde doğup, ayni kaderi paylaştığım ozanımız Aşık Mahzuni Şerif’in türkülerinde söylediği gerçekleri çizgilerimle anlatmaya çalışıyorum. İlki 2012, ikincisi gecen yıl olmak üzere bu, İngiltere’deki 3. sergim olacak.

Artık burada yasamak zorunda olduğumuzdan dolayı ömrümüz yettiğince yeni karikatürlerimi de ilk burada sergileyeceğim demektir.

Dünyamızın halini bir de çizgilerle görmek isterseniz buyurun birlikte izleyelim…”