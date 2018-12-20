Netflix’in ilk Türk yapımı dizisi olan ‘Muhafız’ yayına girdi

Başrol oyuncuları arasında Kıbrıslı Türk Hazar Ergüçlü’nün de bulunduğu ‘Hakan: Muhafız’ dizisi Netflix’te yayınlanmaya başladı.

ABD merkezli internetten dizi, film ve belgesel izleme platformu olan Netflix’te yayımlanan farklı ülkelerden diziler, dünyanın dört bir yanındaki oturma odalarına ulaşma şansına sahip oluyor.

Dünya çapında en az 130 milyon abonesi olan Netflix’te Hakan: Muhafız’ın (The Protector) nasıl bir performans kaydedeceği bu yüzden merakla bekleniyor.

Her ne kadar bugüne kadar Netflix bünyesinde başka Türk dizileri ve filmleri yer almış olsa da ‘Hakan: Muhafız’ Netflix’in ilk orijial Türk yapımı olmasıyla öne çıkıyor.

Dünyada kullanımda olan internet trafiğinin yüzde 15’ini tüketen Netflix, kurumsal olarak büyüme stratejisi açısından kendi yapımlarına öncelik veriyor.

Özellikle Türk dizilerinin ihracatında son yıllarda kaydedilen büyük ivme göz önünde bulundurulursa bu yapımın başarı kaydetmesi, platformda başka Türk yapımı Netflix dizilerinin çoğalmasını sağlayabilir.

Dizinin şimdiden ikinci sezonunun çekileceğinin açıklamış olması ise yabana atılmayacak bir ilgi gördüğünün kanıtı.

GENİŞ İSTANBUL GÖRÜNTÜLERİ

10 bölümü aynı anda yayına giren ve başrolünde yer alan Çağatay Ulusoy’un Hakan adlı bir karakteri canlandırdığı dizi, İstanbul’da yaşayan ve olağanüstü güçlerinin farkına varan genç bir adamın hikayesini anlatıyor.

Kapalıçarşı’da babasının dükkanında çalışan Hakan, gizli, tarihi ve İstanbul’u korumakla görevli bir grubun üyesi olduğunu öğrenince yaşadığı modern hayattan başka bir dünyaya adım atar.

Dizinin bir diğer baş karateri ise İstanbul.

‘HİKAYE ORİJİNAL DEĞİL AMA SENARYO İYİ’

İspanyolca yayın yapan haber kuruluşlarının ise Türk yapımı diziye büyük bir ilgisi var.

Latin Amerika başta olmak üzere İspanyolca konuşan ülkelerde Türk dizileri son yıllarda çok fazla izleniyor.

İspanya’nın günlük gazetelerinde olan La Vanguardia, dizinin yayına girmesini ‘Yılın en çok beklenen yapımlarından biri sonunda başladı’ diyerek duyurdu.

Yine İspanya’nın bir diğer günlük gazetelerinden olan Público’da diziyle ilgili bir eleştiri yayımlayan gazeteci María José Arias, dizinin senaryosunun yüzde yüz orijinal olmadığını ve diğer süper kahraman hikayeleriyle benzerlikler taşıdığını söylüyor.

Ancak Arias’a göre buna rağmen dizinin hikayesi, karakterlerin aldığı farklı dönemeçler ve karizmatik bir karakter olan Hakan sayesinde izlemesi ilginç bir hal alıyor.