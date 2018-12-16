Kıbrıslı Türk yönetmenin filmi Londra’da beyaz perdeye çıkıyor

İNGİLTERE doğumlu Kıbrıslı Türk Yönetmen Alkın Emirali başarılarına başarı ekleyerek filmleri ile etki yaratmaya devam ediyor.

Başarılı Kıbrıslı Türk yönetmenin çektiği Our Cyprus filmi, 15 Ocak 2019’da Londra’da sahneye çıkıyor.

Alkın Emirali, Our Cyprus (Kıbrısımız) filmiyle yarattığı ekti ile Creative Europe’a (Yaratıcı Avrupa) başvurmuştu. 320’den fazla şirketin başvurduğu fon desteği için Alkın Emirali’nin Goats & Sheep (Keçiler ve Koyun) ismindeki projesi seçildi. Birleşik Krallık’tan altı proje arasından biri olarak Create Avrupa fonuna layık görülmüştü.

OUR CYPRUS

Our Cyprus ismindeki film, günümüzdeki Londra’da geçiyor ve Luricina’lı Rumca konuşan Kıbrıslı Türk yaşlı bir adam hakkında. Luricina’lı yaşlı adamın ismi de Mehmet Ali. Bu yaşlı adam Kıbrıs’ta yıllar önce yaşanan savaş döneminde kaybettiği oğluna benzeyen bir genç ile tanışır.

Mehmet Ali öz oğluna benzeyen bu genci mutluluk şansı olarak görür. Lakin Mehmet Ali için mutluğa giden yolda engel çıkıyor. Oğluna benzeyen genç oğlanın, Kıbrıslı Rum olduğunu öğrenir ve bu gencin ise geçmişte savaş döneminde yaşanan olaylardan dolayı Kıbrıslı Türklerle hiçbir şekilde muhatap olmak istemediğini öğrenir. Olayların daha sonra nasıl geliştiğini öğrenmek için filmi izlemelisiniz…

Londra Gazete’ye konuşan Alkın Emirali, Our Cyprus filmi hakkında şunları söyledi:

“Our Cyprus filmi, 1920’leri konu alan Kıbrıs’ta Goats & Sheeps adındaki filmle bağlantılı. Our Cyprus prodüktörlüğüm açısından etkiliydi ve böylece yeni filmim Goats & Sheeps için Yaratıcı Avrupa ismindeki kurumdan kalkınma fonuna layık görüldüm. 15 Ocak’ta ise Goats & Sheeps filminin fragmanını sizlerle paylaşacağız.

FİLM, BÖLÜCÜ İNSANLARIN NASIL OLDUĞUNU YANSITIYOR

İzleyiciler filmi izledikten sonra kendi çaplarında bir sonuç elde edecekler. Birçok yönde filmin bölücü insanların nasıl olduğunu yansıtan bir turnusol testi olacağını düşünüyorum. Bu filmi Kıbrıslı Rum olarak izleyip, Kıbrıs Türklere yönelik taraflı olduğunu söyleyebilirsiniz. Ama bu izleyicinin bakış açışına bağlı.

KIBRISLILARIN BİR OLDUKLARINI YANSITIYOR

Benim için filmin kalbinde Mehmet Ali’nin hikayesi, Enosis ve Taksim’in öyküsünden önce aslında Kıbrıs’ın öyküsünü hatırlattığını düşünüyorum. Türk ve Müslüman, Yunan ve Hristiyan olarak hiçbir şeyin ikili olmadığı bir zamanın hatırlatıcısı, kültürlerin o kadar iç içe olduğu bir zamanda, Kıbrıslıların iki kişi değil de, filmim aslında Kıbrıslıların bir olduklarını yansıtıyor.

Bu mesajı evrensel bir düzeye çıkarırsanız eğer, sanırım esas mesaj, hepimizi insan olarak aynı olduğumuzdur.”

Our Cyprus filmi, 15 Ocak 2019’da Londra’da Soho Screening Rooms’de (14 D’Arblay Stree), saat 16.30’da gösterilecek.

Yerler sınırlı olduğundan dolayı 18 Aralık’tan önce yerinizi reserve etmelisiniz.

İletişim için cyprus@perfectmotion.tv adresinden ulaşabilirsiniz.