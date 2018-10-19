Cem Yılmaz, servetine servet katacak Magazin dünyasının en çok kazanan isimlerinin başında gelen Cem Yılmaz, Mart 2019'da 5 bin kişilik salonda sunacağı yeni gösterisinin biletleri neredeyse tükendi.

Magazin dünyasının en çok kazanan isimlerinin başında gelen Cem Yılmaz, Mart 2019’da 5 bin kişilik salonda sunacağı yeni gösterisinin biletleri neredeyse tükendi.

Cem Yılmaz‘ın tek kişilik gösterisini dört gözle bekleyen hayranlarına müjdeli haberi verdi. Yılmaz, ‘CMYLZ Diamond Elite Platinum Plus’ adlı stand-up şovunu önceki gün Twitter‘da “Gösteri hazırlıyorum. İsmi duyan ‘Pahalı mı?’ diyor. Zaten konumuz da bu. Mart 2019” mesajıyla duyurdu.

BİLETLER ŞİMDİDEN TÜKENDİ

Prömiyeri İngiltere‘deki 5 bin kişilik Eventim Apollo London’da beğeniye sunulacak şovun biletlerinden yalnızca yüzde 2’lik kısım kaldı.

SERVETİNE SERVET KATACAK

Cem Yılmaz, yeni gösterisinde alacağı ücretle servetine servet katacak. Yılmaz, servetiyle magazin dünyasının en çok kazanan isimlerinin başında geliyor. Yılmaz’ın gösterisinin sahneye en uzak koltuklarının bileti 45 sterlin yaklaşık 330 TL, en yakın koltuk fiyatı ise 100 sterlin yani 730 TL. (HABERLER.COM)