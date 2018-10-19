Kuzey Kıbrıs ile İngiltere arasında sanat eğitimi köprüsü SANAT, tasarım ve iletişim alanında geçtiğimiz yıl Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde eğitim vermeye başlayan Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD) ile İngiltere'den de Montfort Üniversitesi arasında işbirliği protokolü imzalandı.

SANAT, tasarım ve iletişim alanında geçtiğimiz yıl Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti‘nde eğitim vermeye başlayan Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD) ile İngiltere‘den de Montfort Üniversitesi arasında işbirliği protokolü imzalandı. İşbirliği kapsamında öğrenciler/ akademisyenler arasında değişim programları uygulanacak, ortak araştırmalar yürütülecek ve öğrencilere çift diploma fırsatı sunulacak.

İşbirliği protokolü; Arkın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Erbil Arkın, ARUCAD Mütevelli Heyet Başkanı Dr. Sinan Arkın, ARUCAD Rektörü Prof. Dr. Turan Aksoy, de Montfort Üniversitesi’nden David Anthonisz, Martin Booth, Zeynep Arscott, sanat ve eğitim alanından isimlerin katıldığı bir törenle İstanbul‘da imzalandı.

ÖĞRENCİLERE ÇİFT DİPLOMA FIRSATI

Anlaşma çerçevesinde iki üniversitenin öğrenci ve öğretim üyelerine karşılıklı akademik olanaklar sağlanacak. Bu akademik birliktelik sayesinde Kuzey Kıbrıs’ta ARUCAD Yerleşkesinde eğitime başlayan öğrenciler, eğitimlerini İngiltere’deki de Montfort Üniversitesi’nde tamamlama ve çift diploma alma hakkına sahip olabilecek. İki üniversite bu sözleşme sayesinde farklı işbirliklerine giderek yeni projelere imza atmayı hedefliyor.

44 YIL ÖNCE MEZUN OLDUĞU ÜNİVERSİTE İLE İŞBİRLİĞİ YAPTI

1973 yılında de Montfort Endüstriyel Tasarım Bölümünden mezun olduğunu söyleyerek konuşmasına başlayan Erbil Arkın, “Şu anda, mezunu olduğum de Montfort Üniversitesi ile Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi işbirliği anlaşması imzalıyor; bulunduğum noktadan gurur duyuyorum. Bu anlaşma, herkesin kazandığı bir işbirliği oldu. ARUCAD, de Montfort Üniversitesi, öğrenciler ve veliler herkes kazançlı. Bir röportajda bana ARUCAD’ı 10 yıl sonra nerede gördüğümü sordular. Ben ise onlara ‘ARUCAD’ın 150 yıl sonra nerede olduğunu sormanızı beklerdim’ dedim. 150 yıl sonra hiçbirimiz burada olmayacağız ama bu anlaşma devam edecek. ARUCAD, benden kalan en önemli miras olacak” dedi.

Kendileri için bu işbirliğinin yalnızca bir başlangıç olduğunu söyleyen ARUCAD Mütevelli Heyeti Başkanı Dr. Sinan Arkın, “De Montfort Üniversitesi’nin İngiltere’nin önemli üniversiteleri arasında yer alması onlarla çalışmamız için en önemli sebeplerden biri. Bu üniversite ile işbirliği yapmamızın manevi bir yanı da var. Üniversite fikrinin sahibi babam Erbil Arkın 44 yıl önce bu üniversiteden mezun oldu. Şu anda ise ARUCAD, Erbil Arkın’ın mezun olduğu üniversite ile bir işbirliği yapıyor. Bu çok değerli” dedi.

Dr. Arkın, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Programlarımız öğrencilerimize çok daha geniş bir yelpazede açacak. Öğrencilerimiz İngiltere’de üç yıl tam zamanlı öğrenim görme maliyetinin çok az bir kısmını ödeyerek saygın bir İngiliz Üniversitesi diplomasına da sahip olacak. Öğrencilerimiz öğretim malzemeleri, öğretim görevlisi ve imkanlarından faydalanacak ve çok değerli bir uluslararası deneyime sahip olacak.”

“SANAT ALANINDAKİ BOŞLUĞU DOLDURMAK İSTEDİK”

Üniversite olarak sadece sanat, tasarım ve iletişime yönelme nedenlerini de açıklayan Arkın, “Sanat ve tasarım aslında hayatımızda çok önemli bir rol oynuyor. Su içtiğimiz bardak, üzerimizdeki kıyafet, kullandığımız araba hepsi birer tasarımın ürünü. Biz de ARUCAD olarak sanat ve tasarım odaklı ilerlemek istedik çünkü Kıbrıs’ta bu konuda bir fırsat gördük. Üniversitesmizde, teori ile uygulamayı harmanlayan uluslararası alanda rekabetçi bir program uyguluyoruz. En son teknoloji ile donatılmış tasarım ve üretim tanıyoruz. En önemlisi uluslararası deneyime sahip eğitim kadrosu ile sadece eğitimde değil yaratıcı endüstri dallarında pratisyenler olarak da öğrencilerimize günümüzün küresel ve rekabetçi iş dünyasında en iyi istihdam şansını vermeyi hedefliyoruz”diye konuştu.

De Montfort Üniversitesi, Uluslararası Ofis Direktörü David Anthonisz ise yaptığı konuşmada sıcak karşılama için ARUCAD’a teşekkür etti. Anthonisz, “Burada iki mezunumuzla karşılaşmış olmak bizim için önemli bir referans olmakla kalmıyor aynı zamanda ortaklığımızı daha da değerli hale getiriyor. Bir üniversite için mezunlarının başarılarını görmekten daha fazla mutluluk veren bir şey yoktur. 2018 yılında Eylül itibariyle 100’den fazla ülkeden 2 binden fazla öğrenciyi de Montfort’ta ağırlıyoruz. Bu önemli anlaşma sayesinde Türkiye‘den gelecek öğrencilerin küresel platformdaki değeri bizim için daha da artacak. Emeği geçen herkese teşekkür ederim” dedi.

TOPLUMA AÇIK EĞİTİM VE SERTİFİKA PROGRAMLARI DA DÜZENLENİYOR