Submotion Orchestra’sı 9 Kasım’da İstanbul’da

İngiltere Leeds çıkışlı Submotion Orchestra, farklı tarzlardan beslenen sinematik elektronik ritmler ile Garanti Caz Yeşili konserleri kapsamında 9 Kasım’da İstanbul’a geliyor

2010’da yayınladıkları çıkış albümleri “Finest Hour” ile electronica, jazz, soul ve downtempo’yu harmanlayarak kendilerine özgü bir sound yakalayan Submotion Orchestra, sinematik performanslarıyla kısa sürede kitlelere ulaşmayı başardı.

2012’den beri Glastonbury, Bestival, London Jazz Festival, The Big Chill, Pohoda ve Outlook gibi Avrupa’nın önemli festivallerinde yer alarak isimlerini duyurdular.

İleriki albümlerinde İngiltere çıkışlı bass ve dubstep soundları da müziklerine dahil eden grup 2016’da yayınladıkları “Colour Theory” albümünde Royce Wood Jr., Andrew Ashong ve Catching Flies gibi sanatçılar ile birlikte çalıştı.

Bu sene yayınlanan 5. albümleri Kites grubun son iki senede yaşadığı doğum ve ölüm gibi kişisel hikayelerinden ilham alarak yakaladıkları 10 adet polaroid fotoğrafın etrafında kurulan 10 şarkıdan oluşuyor. (HABERTÜRK)