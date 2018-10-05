‘İskoçya Kraliçesi Mary’ filminin fragmanı yayınlandı!

'İskoçya Kraliçesi Mary' filmi etkileyici Mary Stuart'ın çalkantılı hayatını konu alıyor.

1 saat önce
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‘İskoçya Kraliçesi Mary’ filmi etkileyici Mary Stuart’ın çalkantılı hayatını konu alıyor. 16 yaşında Fransakraliçesi olan, 18 yaşında dul kalan Mary, yeniden evlenmesi için yapılan baskıya karşı gelir. Onun yerine ülkesi İskoçya’ya dönerek hakkı olan tahtı geri ister.

Ama İskoçya ve İngiltere, zorlu 1. Elizabeth’in yönetimi altındadır. Her iki genç kraliçe de “kız kardeşi”ni korkuyla ve merakla gözlemler.

İktidarda ve aşkta rakip olan ve erkeklerin dünyasında ise kadın hükümdar olan ikilinin bağımsızlığa karşı evlilik oyununu nasıl oynayacaklarına karar vermeleri gerekmektedir. Sembolik bir hükümdardan daha fazlası olmaya kararlı olan Mary, İngiltere tahtında hak iddia ederek Elizabeth’in hükümdarlığını tehdit eder. Her iki sarayın içindeki ihanetler, isyanlar ve komplolar iki tahtı da tehlikeye sokar ve tarihin akışını değiştirir. (HABERLER.COM)

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