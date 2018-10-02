Çukur dizisinin Vartolusu’na günler kaldı!

YETENEKLİ oyuncu Erkan Kolçak Köstendil, “12 Numaralı Adam” tiyatro oyununa günler kaldı.

Şimdiye kadar canlandırdığı tüm karakterler ile dikkatleri üstüne çeken ve “Çukur” dizisindeki “Vartolu” karakteri ile fenomene dönüşen başarılı oyuncu Erkan Kolçak Köstendil “12 Numaralı Adam” oyunuyla 21 Ekim’de Londra’da olacak.

Rol aldığı dizi, tiyatro ve sinema filmlerindeki başarılı performanslarının yanı sıra kendi yazıp yönettiği kısa filmlerle de ödülleri toplayan yetenekli oyuncu Erkan Kolçak Köstendil, “12 Numaralı Adam” oyunuyla, 21 Ekim Pazar günü, The Shaw Theatre’de (110-110 Euston Road, NW1 2AJ Londra) sahne alacak.

Red Events tarafından düzenlenen tek kişilik tiyatro etkinliği oldukça ilgi görmekte ve biletler hızlıca tükenmeye devam ediyor. Erkan Kolçak Köstendil’in yazıp yönettiği, tek kişilik oyunu 12 Numaralı Adam’I kaçırmak istemiyorsanız hemen biletlerinizi alın.

Bilet satış noktaları:

ADA Accountancy (Edmonton)

Mem windows (Enfield)

Quick 4 claims (Haringey)

Online bilet almak için: https://www.ticketmaster.co.uk/12-numarali-adam-london-21-10-2018/event/350054F9C1882B54