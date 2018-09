Mercury Ödülü’nün sahibi Wolf Alice

Britanya’nın en prestijli müzik ödülü, Hammersmith’te bulunan Eventim Apollo’da gerçekleşen törenle sahibini buldu.

İngiltere’de 1992’den bu yana, her sene yılın en iyi albümünü belirleyen Mercury Ödülü’nün bu yılki kazananı Wolf Alice oldu. ‘Visions of a Life’ isimli albümüyle ödülü aLan grup, bu sene ödül için aday gösterilen Liam Gallagher, Sons of Kemet, Nadine Shah ve King Krule’yi isimleri geride bıraktı. (MİLLİYET.COM)