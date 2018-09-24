‘Ruki’yi Edinburgh’ta oynadı

“Bizim Hikaye”nin Fikri’si Reha Özcan, dizinin sezon tatiline girmesinin ardından soluğu İngiltere’de aldı.

60 dakika önce
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“Bizim Hikaye”nin Fikri’si Reha Özcan, dizinin sezon tatiline girmesinin ardından soluğu İngiltere’de aldı.

Usta oyuncu, orada yönetmenliğini de üstlendiği “Ruki” adlı tek kişilik oyunuyla Edinburgh Fringe Festivali’ne katıldı.

Nazi rejiminin çingene olduğu için boks yapmasına izin vermediği ama yine de boksör olmayı başaran Johann Rukeli’nin gerçek hikayesini konu alan oyun, büyük beğeni aldı. (HÜRRİYET.COM)

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