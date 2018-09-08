100. yılın gelincikleri

İngiltere’de ‘Poppies: Blood Swept Lands and Seas of Red’ isimli bir proje, Birinci Dünya Savaşı’nın bitişini muştulayan 11 Kasım 1918 ateşkesinin 100’üncü yılı için şehri gelinciklerle donatacak.

2 saat önce
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İngiltere’de ‘Poppies: Blood Swept Lands and Seas of Red’ isimli bir proje, Birinci Dünya Savaşı’nın bitişini muştulayan 11 Kasım 1918 ateşkesinin 100’üncü yılı için şehri gelinciklerle donatacak.

Projeden iki sanat eseri Imperial War Museums’ta Londra ve Manchester’da sergilenecek. 5 Ekim – 18 Kasım arasında görülebilecek eserler, çok sayıda gelincik heykelciğinin birleşmesinden oluşuyor. İlk olarak 2014 yılında yapılan bu heykel enstalasyonları çok sayıda farklı tarihi noktada sergilenmişti. (MİLLİYET)

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