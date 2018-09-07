Hollywood ikonu Burt Reynolds hayatını kaybetti

1970’li yılların Western yapımlarıyla hafızalara kazınan Hollywood yıldızı Burt Reynolds, 82 yaşında kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Burt Reynolds’ın Florida’daki bir hastanede, ailesinin refakatindeyken yaşamını yitirdiği belirtildi.

Esprili karakterleri ve yıllar boyu vazgeçmediği bıyığıyla tanınan Reynolds, 1972’de ünlü macera-gerilim filmi “Deliverance” (Kurtuluş) ile yükselişe geçti.

1977’de komedi-aksiyon filmi “Smokey and the Bandit” (Çılgın) ile ünü arttı, dönemin en yakışıklı oyuncularından sayıldı.

‘BOOGIE NIGHTS’ İLE OSCAR’A ADAY OLDU

1936’da Michigan’da doğan Burton Leon Reynolds, futbol yeteneği ile Florida Devlet Üniversitesi’nden burs kazandı. Profesyonel futbol hayali ise, dizindeki sakatlık sonrası gerçekleşemedi.

Bir dönem şartlı tahliye memuru olmayı düşünen Reynolds, İngilizce dersleri almaya başladı ve bir Shakespeare oyununu okurken, oyunculuk yeteneği keşfedildi.

New York’ta tiyatro oyunculuğu ile kariyeri başladı ancak keşfedilene kadar garsonluk gibi başka işler yaparak geçinmek zorunda kaldı. Onu kurtaran televizyon dizileri oldu. 1970’lerde çok sayıda kovboy dizisi ve filmine imza attı.

45 yıl önce Cosmopolitan dergisine verdiği çıplak fotoğrafla, kadın dergilerinde bir “tabuyu yıkarak” yeni bir çağ başlattığı söylendi. Bazıları onu dönemin “seks ikonlarından” saydı.

Ancak 1980’li yıllarla beraber kariyeri düşüşe geçti ve Florida futbol takımı ile bazı restoranlara yaptığı yatırımlar başarısız olunca büyük paralar kaybetti.

1997’de “Boogie Nights” (Ateşli Geceler) filminde canlandırdığı porno filmi yönetmeni rolüyle de Oscar’a aday oldu.

Reynolds 2010 yılında da kalp rahatsızlığı nedeniyle Bypass ameliyatı geçirmiş, oğlu Quinton hayatını kurtarmıştı.

Ünlü oyuncu Arnold Schwarzenegger, Twitter’dan paylaştığı mesajda Reynolds’ı “kahramanlarından biri” olarak niteledi.

Schwarzenegger, “Bir atletin en çok kazanan aktöre dönüşümünün bir örneğiydi ve hep bana ilham oldu. Aynı zamanda harika bir mizah anlayışı vardı” ifadelerini kullandı.(BBCTÜRKÇE)