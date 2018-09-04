Kıbrıslı Türk modacı Hüseyin Çağlayan’a ödül ÇÖZÜNEN kıyafetler gibi avangart tasarımlarla tanınan Kıbrıslı Türk moda tasarımcısı Hüseyin Çağlayan, bu yıl ki Londra Tasarım Madalyasına layık görüldü.

ÇÖZÜNEN kıyafetler gibi avangart tasarımlarla tanınan Kıbrıslı Türk moda tasarımcısı Hüseyin Çağlayan, bu yıl ki Londra Tasarım Madalyasına layık görüldü.

Dünya, onu “Hussein Chalayan” olarak biliyor ve dahi olarak tanımlıyor. O, sadece bir moda tasarımcısı değil aynı zamanda heykeltıraş, ressam, yönetmen, koreograf ve fikir adamı. Yenilikçi ve taklitçi olmadan sadece kendi olup yaratabilen, sürüye dahil olmadan sürüde kalabilen, çağdaş bir filozof..

Hüseyin Çağlayan, Londra Tasarım Festivali kapsamında yer alan The British Land Celebration of Design etkinliğinde ödül verileck.

Kıbrıslı Türk moda tasarımcısı Hüseyin Çağlayan, London Design Medal ödülüne layık görülen dört moda tasarımcılarından biri olduğu belirtildi.

Hüseyin Çağlayan kim?

Hüseyin Çağlayan (d. 12 Ağustos 1970, Lefkoşa), Kıbrıs Türkü asıllı Britanyalı moda tasarımcısı. Yılın İngiliz Tasarımcısı ödülünü iki kez (1999 ve 2000’de) kazanmış ve 2006’da Britanya İmparatorluğu Nişanı ile ödüllendirilmiştir.

1970 yılında Kıbrıs adasında Lefkoşa’da doğdu. 1982’de ailece İngiltere’ye göç etti. 1993’te Londra’da bulunan ‘Central St. Martins College of Art and Design’dan mezun oldu.

2005’te 51. Uluslararası Venedik Bienalinde tasarımını gerçekleştirdiği Türkiye pavyonunda, yönetmenliğini yaptığı ve başrolünde Tilda Swinton’ın oynadığı bir filmi (Absent Presence – Olmayan Varolma) de gösterilmiştir.

17 Haziran 2006’da İngiliz Şövalyelik Nişanı ile ödüllendirildi.

Barack Obama’nın eşi Michelle Obama’nın 2009 İngiltere ziyareti sırasındaki kıyafeti, Çağlayan’ın İlkbahar/Yaz 2009 Hız isimli koleksiyonundan yeşil baskılı ipek bluz.

Lady Gaga’nın çok sevdiği baloncuklu elbisesinin de tasarımcısıdır.

2013 Audi Moda Festivali’ni takiben “Moda Vizyoneri” ödülüyle onurlandırılmış olup; 2012-2013 döneminde, Mavi Jeans için 20 parçalık özel bir koleksiyon hazırlamıştır.

2013’te Moda Vizyoneri ödülüyle onurlandırıldı. Yönetmenliğini kendisinin yaptığı ve başrolünde Tilda Swinton’ın oynadığı Absent Presence (Olmayan Varolma) adlı film, 51. Uluslararası Venedik Bienali’nde, tasarımını yine Çağlayan’ın gerçekleştirdiği Türkiye pavyonunda gösterildi. 2013’de Mavi Jeans için yirmi parçalık bir kapsül koleksiyon hazırladı. 2014’te deri ağırlıklı çalışan hazırgiyim markası VSP ile bir işbirliği yaptı. Lady Gaga ve Björk’ün ikonik giysilerinde Çağlayan’ın imzası bulunuyor.