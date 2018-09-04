Erenköy’ün tarihi ilk kez İngilizce olarak yazıldı KIBRISLI Türk yazar Fadıl Elmasoğlu’nun 2014 yılında hayatını özetleyen ‘Erenköy ve Hayat’ ismindeki kitabı, Nejle Clements tarafından İngilizce olarak çevrildi ve ‘The Battle of Kokkina’ kitabı olarak yayınlandı.

KIBRISLI Türk yazar Fadıl Elmasoğlu’nun 2014 yılında hayatını özetleyen ‘Erenköy ve Hayat’ ismindeki kitabı, Nejle Clements tarafından İngilizce olarak çevrildi ve ‘The Battle of Kokkina’ kitabı olarak yayınlandı.

Nejla Clements tarafından İngilizce çevrilen kitap, Kuzey Kıbrıs’ın Erenköy’de 13 yıl süren savaşı özetliyor.

Gerçek hikaye üzerine yazılan kitapta Erenköy savaşı ilk kez İngilizce olarak ele alınıyor ve Fadıl Elmasoğlu’nun kendi hayatı üzerine yazdığı kitap, Kuzey Kıbrıs’ta bulunan Erenköy’de yaşanan olayları anlatıyor.

Fadıl Elmasoğlu Erenköy’de yaşadıklarını bir araya toplayıp 2014 yılında hayatını özetleyen bir kitap olarak yayınlamıştı. Nejla Clements ise bu kitabı İngilizceye çevirdi ve Erenköy’de yaşanan olayları anlatan bir kitap ilk kez İngilizce olarak yayınlandı.

Erenköy Direnişi, 1964 yılında Kıbrıs’ın Erenköy (Koççina) bölgesinde Türk Mukavemet Teşkilatına (TMT) mensup Kıbrıs Türkleri ile Millî Muhafız Ordusuna (MMO) mensup Kıbrıs Rumları arasında çatışmalar gerçekleşmişti.

Erenköy’de yüzlerce insanlar hayatını kaybetmişti, o gün yaşananlar bugün yazılan kitaplarla ışık olmaya devam ediyor. Fadıl Elmasoğlu 2014 yılında anılarını toplayıp kitap halinde paylaşmıştı.

Kitabın adı ‘Erenköy ve Hayat’, kitap Erenköy hakkında bilgiler veriyor ve TMT döneminde Elmasoğlu’nun yaşadıklarını özetliyor. Ayrıca 1963’den sonra yaşanan olaylara değiniyor kitap, Erenköy’deki 1964 ve 1974 arası yaşananlar kaleme dökülüyor.

21 Aralık’ta 1963’de çatışmalar başlamıştı ve TMT’nin silahları yer altındaydı ve Elmasoğlu Erenköy’ün TMT lideriydi. Elmasoğlu Erenköy’de o zorlu dönemlerde yaşadıklarını detayları bir şekilde kitabında yer vermişti.

Londra Gazete olarak Fadıl Elmasoğlu’nun yazmış olduğu kitabı İngilizce’ye çeviren Nejla Clements ile sohbet gerçekleştirdik.

Nejla Clements’i yakından tanıdık ve sorular sorduk, röportajı keyifle okumanızı dileriz…

Öncelikle okurlarımıza kendinizi tanıtır mısınız? Nejla Clements kimdir?

Ben emekli bir öğretmenim, James Clementss’e evliyim ve aynı zamanda bir anne ve büyükanneyim. Uluslararası İlişkilerde Yüksek Lisans derecesi kazandım ve özellikle Akdeniz siyasetine ilgi duymaktayım. Kıbrıs’ın Erenköy bölgesinde doğdum büyüdüm. 1961 yılında annem ve babam İngiltere’ye göç etmeye karar vermişti ve on dört yaşında İngiltere’ye göç ettim.

Fadıl Elmacıoğlu’nun kitabını İngilizce’ye neden çevirdiniz, amacınız neydi?

Fadıl Elmasoğlu aslında benim dayım oluuyor, yazmış olduğu Erenköy ve Hayat kitabını İngilizceye tercüme etmemi istemişti. Kitabında anlattığı öykü özellikle Kıbrıs tarihi için önemli bir kitap. Erenköy ve Hayat kitabı, Erenköy savaşına katılan ve 1976’lara kadar Kıbrıs’ın travmatik olaylarını bizzat yaşayan bir kişinin anlatımı.

Erenköy’deki Kıbrıslı Türkler hakkında çok fazla şey yazılmamıştı ve böylesi önemli bir kitabı İngilizce’ye tercüme edilmesi güzel bir kaynak olarak sağlandı. Kitabımın kopyaları şu an İngiliz Kütüphanesi’nde (British Library), dünyanın en büyük kütüphanelerinde biri. Ayrıca, kitabım İskoç Kütüphanesi, Galler Kütüphanesi, Oxford ve Cambridge Üniversitelerinde bulunmakta.

Kitabın tercüme edilmesindeki temel hedefim, Fadıl Elmasoğlu’nun hikayesini Birleşik Krallık’ta yaşayan genç kuşaklarına erişebilmesini sağlamaktı. Özellikle Türkçe konuşamayan veya okumayanlar için bu kitabı İngilizce tercüme etmek istedim.

Ne yazık ki, çoğumuzun çocukları veya torunları Türkçe konuşmayı veya okumayı bilmiyor bu nedenden dolayı tercüme etmiş olduğum kitap çoğu için çok kullanışlı olacak. Dolayasıyla, bir nevi hedefime ulaştığıma inanıyorum. Aile üyelerimize ücretsiz bir kopya vermeyi düşünüyorum hatta. Londra Gazete’nin bu konuyu ve yazmış olduğum kitabı önemseyip haber yapmasından dolayı minnettarım.

Erenköy’ün 13 yıllık süren direnişi hakkında düşünceleriniz nelerdir?

Erenköy’ün 13 yıllık savası ile ilgili temel duygularım, şaşkınlık ve hayretlik. Bu insanlar uzun yıllar boyunca böyle travmatik olaylara nasıl katlanabildi? Köylerinin birçoğunda bombardıman yaşandı, bazıları uzun süre boyunca mağaralarda ve çadırlarda yaşamak zorunda bırakıldı. Sevdiklerini kaybettiler, aç kaldılar ve çok acı çektiler. Bunlara rağmen bir kere bile Kıbrıslı Rumlara teslim olmadılar.

Son olarak, özellikle genç nesillerin bu kitabı neden okumalı sizce?

Bu kitabı bütün Kıbrıslı Türklerin okuması çok önemli. Ben ayrılıkçı değilim ve eğer bir çözüm olacaksa Federal bir çözüm olmalı, lakin gerçekçi olmalıyız. Erenköy direnişi, Kıbrıs tarihimizin çok önemli bir parçasıdır. Bu kitabı okuyunca, insanların bir Kıbrıs Rum yönetimi altında bir ‘azınlık’ olmasını önlemek için hayatlarını tehlikeye atan insanları daha iyi anlayacaksınız.

Genç nesillerin ataları, toprakları ve kültürleriyle yeniden bağlantı kurmasına yardımcı olacağını düşünüyorum. Gençlerin oldukça ilgisini çekeceğine inanıyorum ve okumalarını tavsiye ediyorum.