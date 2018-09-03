‘Arada’ İngiltere’de

Mu Tunç’un yazıp yönettiği ‘Arada’, İngiltere’de düzenlenen Sensoria Film Festivali’ne kabul edildi

2 saat önce
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Mu Tunç’un yazıp yönettiği ‘Arada’, İngiltere’de düzenlenen Sensoria Film Festivali’ne kabul edildi. ‘Arada’nın festival gösterimi 1 Ekim’de Sheffield şehrinde gerçekleştirilecek.

Büşra Develi ile Burak Deniz’in başrollerini paylaştığı ‘Arada’, İstanbul’un gizemli yer altı kültürleri, yaşadığı şehri terk ederek başka bir ülkeye gitmek isteyen genç bir punk müzisyeninin bir gün içinde yaşadıklarıdan yola çıkarak beyazperdeye ktarıldı.

Sensoria Film Festivali’nde ‘Arada’ ile birlikte efsanevi grup Beatles’in rol aldığı ‘Yellow Submarine’ ve Studio54 kulübüyle ilgili filmler de gösterilecek. Birçok müzik grubunun da katılacağı festival sinema ve müziğin buluşması olarak da kabul ediliyor. (HABERTÜRK)

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