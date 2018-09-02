Ayşe Deniz Gökçin’in konseri 7 Eylül’de Londra’da, Türk toplumuna yönelik konserler dizisi, dünyanın sayılı başkentleri arasında yer alan bu şehre, sonbaharda ayrı bir renk katacak.

Londra’da, Türk toplumuna yönelik konserler dizisi, dünyanın sayılı başkentleri arasında yer alan bu şehre, sonbaharda ayrı bir renk katacak.

Sezonun ilk konseri 7 Eylül Cuma günü St. James’s Sussex Gardens Kilisesi’nin görkemli salonunda, Kraliyet Müzik Akademisi mezunu piyanist Ayşe Deniz Gökçin’in konseriyle başlayacak. Yakında çıkacak olan ‘Beethoven Senses’ adlı albümünün tanıtımı kapsamında turneye çıkacak olan sanatçı, İtalya’nın Padova şehrinde 5 Eylül’de başlayacak olan konserler dizisinin ikincisi Londra’da gerçekleştirecek.

Ayşe Deniz Gökçin’in Londra konserine BBC Konser Orkestrası’nın baş çellisti ve Kraliyet Müzik Akademisi profesörü Benjamin Hughes de misafir sanatçı olarak katılacak. Turnenin Türkiye ve KKTC ayağında 20 Eylül Kapadokya’da, 21 Eylül Ankara’da, 28 Eylül İzmir’de ve 6 Ekim’de İstanbul’da ve Lefkoşa’da konserler düzenlenecek. (HÜRRİYET)