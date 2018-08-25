Cem Yılmaz’ın Londra gösterisinde 18 yaş sınırı

6 yıllık aranın ardından ilk stand-up gösterisini Londra’da gerçekleştirmeye hazırlanan ünlü komedyen Cem Yılmaz’a 18 artı kuralı getirildi.

Milliyet‘in haberine göre, Cem Yılmaz, altı yılın ardından yeni stand-up şovuyla sevenleriyle buluşacak. Komedyen, gösterinin prömiyerini, 9 Mart 2019’da İngiltere‘nin başkenti Londra‘da yapacak. Esprilerinde sıklıkla argo kelimeler kullanan komedyene 18 yaş sınırı getirildi.

18 YAŞ SINIRI GETİRİLDİ

Londra’nın en popüler merkezlerinden Eventim Apollo‘da sahneye çıkacak ünlü komedyene 18 yaş sınırı getirildi. 15-18 yaş arasındakilerse, şovu yanlarında aileleri varsa izleyebilecek. Biletlerin satışa sunulduğu sitede komedyen için, “Dünyanın dört bir yanında 5 binin üzerinde stand-up gösterisi gerçekleştiren Cem Yılmaz, yeni şovunun dünya prömiyeriyle Londra’ya geliyor” sözlerine yer verildi.

BİLETLER KISA SÜREDE TÜKENDİ

5 bin kişi kapasiteli alanda, 3 bin 500 kişi oturarak, bin 500 kişi de ayakta oyuncuyu izleyecek. Altı kategoriye ayrılan koltuklar, 45.25-111 euro arasında değişen fiyatlarla satışa sunuldu. Ayakta biletlerse, üç gün içinde tükendi.(MİLLİYET.COM)