Çin 6G çalışmalarına resmen başladı

KISA süre önce 5G teknolojisini hayata geçiren Çin’in 6G teknolojisi için çalışmalara resmi olarak başladığı ilan edildi.

Çin Bilim ve Teknoloji Bakanlığı’na bağlı Bilim ve Teknoloji gazetesi tarafından aktarılan habere göre, ülkedeki resmi kurumlar ve araştırma enstitüleri 6G için ‘başlangıç toplantısı’ yapmak üzere bir araya geldi. 37 uzmandan oluşan bir çalışma ekibi kuran Çin, bu hamlesi ile 6G çalışmaları için ilk adımı atmış oldu.

Mobil veri hızı alanında ciddi çalışmalara imza atan Çin’in telekom alanında yürüttüğü çalışmalar aynı zamanda ABD ile arasındaki gerilimin de önemli başlıklarından birini oluşturuyor.

ABD’nin yaptırım kararı aldığı dünyanın en büyük telekom şirketi Huawei de, 5G kurulumunda ciddi payı olan şirketlerden. ABD ise, Huawei’nin teknolojisinin ‘ajanlık faaliyetleri adına kullanıldığını’ iddia ediyor.

Çin’in kamu telekom şirketleri China Telecom, China Unicom ve China Mobile, geçen hafta birçok büyükşehirde 4G’den ’20 kat daha hızlı’ olduğu belirtilen 5G teknolojisi hizmeti vermeye başlamıştı.