Hava kirliliği saç dökülmesi ve kelliğe neden oluyor

KİRLİ havanın insanların sağlığını bozduğunu daha önceki araştırmalardan zaten biliyoruz. Şimdi yapılan yeni bir çalışma ise hava kirliliğinin saç dökülmesine neden olduğunu ortaya çıkardı.

Bu hafta Madrid’deki Avrupa Dermato-Zührevi Derneği’nin (EADV) düzenlediği kongrede sunulan bir araştırma, hava kirliliğine maruz kalmanın insanlarda saç dökülmesine neden olduğunu ortaya çıkardı.

Hava kirliliğinin saç dökülmesi üzerindeki etkisini incelemek için araştırmacılar, saç köklerinin altındaki hücrelerden aldıkları örnekleri otomobiller ve sanayi tarafından üretilen kirletici maddelere maruz bıraktılar. Sonuçlar, PM10 denilen bir kirleticinin saç büyümesinden sorumlu protein olan β-katenin seviyesini azalttığını gösterdi.

Çalışma aynı zamanda saç büyümesini ve saçın hücrelerde bağlı tutulmasını sağlayan üç proteinin (siklin Dİ, siklin E ve CDK2) seviyelerinin aynı maddelere maruz kalındığında azaldığını ortaya koydu.

Kore Cumhuriyeti Gelecek Bilim Araştırma Merkezi’nden baş araştırmacı Hyuk Chul Kwon, “Hava kirliliği ile kanser, kronik obstrüktif akciğer hastalığı ve kardiyovasküler hastalıklar gibi ciddi hastalıklar arasındaki bağlantı iyi kurulsa da, belirli maddelere maruz kalmanın özellikle insan derisi ve saçı üzerine etkisi konusunda bir araştırma yok” dedi.

Hyuk Chul Kwon, “Araştırmamız, hava kirleticilerin insan folikül hücreleri üzerindeki etkisini açıklayarak en yaygın hava kirleticilerin saç dökülmesine nasıl yol açtığını gösteriyor” dedi.

Kore Cumhuriyeti’nden bilim insanlarının çalışması, saç dökülme riskinin maruz kalınan kirletici madde miktarına bağlı olduğunu öne sürerek, daha fazla hava kirliliğinin daha fazla saç dökülmesine neden olacağını kanıtlamış oldu.