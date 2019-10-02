WhatsApp’tan ‘kendini imha eden mesaj’ özelliği Özellik henüz beta sürümünde olduğu için herkes tarafından kullanılamıyor

Güvenlik konusunda uçtan uca şifreleme gibi özellikleri bünyesine katan popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, şimdi de ‘kendini imha eden mesajlar’ı test ediyor. Söz konusu özellik ile WhatsApp, gönderilen mesajları belirli bir süre sonra kendini imha edecek şekilde ayarlamanıza imkan tanıyor.

5 saniye ya da 1 saatte silinecek

Sözcü’nün haberine göre, mesajlaşma uygulamasının 2.19.275 sürümünde ortaya çıkan bu özellik henüz beta sürümünde olduğu için herkes tarafından kullanılamıyor. Mesajların belirlenen 5 saniye ya da bir saat gibi belirlenen aralıklar ile kaybolması güvenlik konusunda endişeleri olanlar ve aynı zamanda yazdıkları mesajların kayıtlı kalmasını istemeyenler için oldukça faydalı bir özellik olacağı düşünülüyor.