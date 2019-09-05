Facebook’a kayıtlı 419 milyon kullanıcının telefon numarası internete sızdı

Güvenlik sorunlarıyla gündemden düşmeyen Facebook’un adı yeni bir skandala karıştı.

Sosyal medya devinin bir sunucusundaki güvenlik açığı nedeniyle 400 milyondan fazla kullanıcının telefon bilgilerinin internete sızdırıldığı anlaşıldı.

TechCrunch’ın haberine göre, Facebook’un bir sunucusunun şifre ile korunmamasından dolayı başta ABD, Vietnam ve İngiltere’den olmak üzere toplam 419 milyon kullanıcının telefon numaraları internete sızdı.

İncelenen veri tabanında kullanıcıların telefon numaralarının yanı sıra adları, cinsiyetleri ve yaşadıkları ülkenin de bulunduğu belirtildi.

Facebook sözcüsü Jay Nancarrow söz konusu telefon numaralarının bulunduğu veri tabanına erişimin kesilmesinden önce bütün verilerin temizlendiğini açıkladı.

Fakat bu verilerin Facebook’tan ne zaman kim tarafından temizlendiği; neden temizlendiği ise bilinmiyor.

Cambridge Analytica skandalı

2018 Mayıs ayında Cambridge Analytica adlı veri analiz firmasının, 87 milyon Facebook kullanıcısının hesaplarından kişisel verileri izinsiz topladığı ortaya çıkmıştı.

Şirketin kurucusu Mark Zuckerberg olay sonrası ABD Kongresi’nde ifade vermiş ve Brüksel’deki zirvede verilerin kötüye kullanılması nedeniyle Avrupalı kullanıcılardan özür dilemişti.