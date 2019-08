Huawei Geliştirici Konferansı’nın başlamasıyla birlikte tanıtılan ilk ürün, şirketin kendi işletim sistemi oldu. HarmonyOS olarak adlandırılan işletim sistemi, adından sıkça söz ettireceğe benziyor.

Çinli teknoloji devi Huawei’nin, ABD yönetiminden gelen açıklamaların ardından Android lisansı iptal edilmişti. Bunun şirket ve kullanıcılar için bir sorun olmadığını açıklayan Huawei, kendi işletim sistemleri üzerinde çalıştıklarını ve birkaç ay içerisinde hazır olacağını açıklamıştı.

Beklenen gün geldi çattı ve bugün, Huawei Geliştirici Konferansı başladı. Etkinlikler kapsamında şirketin yeni işletim sistemini tanıtacağı bekleniyordu ve beklendiği gibi de oldu. Huawei, kendi işletim sistemini tanıttı.

Huawei yeni işletim sistemi HarmanyOS özellikleri:

Huawei’nin işletim sistemi bundan sonra HarmonyOS olarak anılacak. Aslında bu isim daha öncelerden de fazlasıyla söyleniyordu, ancak Huawei’nin açıklamasıyla birlikte resmileşmiş oldu. HarmonyOS, Çince’de HongmengOS olarak karşılanıyor. Bu isim de zaten daha öncelerden defalarca belirtilmişti. Çin pazarına özel olarak HongmengOS kesinleşmiş oldu.

Bir işlemciye sahip olan aklınıza gelebilecek her cihaz HarmonyOS kullanabilecek!

Etkinlikler kapsamında konuşan Huawei’nin Tüketici İş Grubu CEO’su Richard Yu, bu işletim sisteminin çok geniş bir alanda kullanılabileceğini ve mikrokernel çekirdek tabanlı ilk işletim sistemi olduğunu açıkladı. HarmonyOS’un açık kaynak kodlu olduğunu da ifade eden Yu, geliştiricilerin üzerinde rahatça çalışabilecekleri bir işletim sistemi geliştirdiklerini söyledi.

Açıklamalarında HarmonyOS’un hangi ürünlerde kullanılabileceğinden de bahseden Yu, bu işletim sisteminin akıllı telefonlar ve akıllı televizyonlar gibi gelişmiş ürünlerden tutun basit sensörlere kadar neredeyse her üründe kullanılabileceğini açıkladı. Ayrıca akıllı hoparlörler, tabletler, otomobiller, bilgisayarlar, akıllı saatler ve kablosuz kulaklıklar da Harmony OS işletim sistemini kullanabilecek.

Android uygulamalarını destekliyor:

İşletim sistemiyle ilgili neredeyse her detayı paylaşan Yu, HarmonyOS’un çok geniş bir sistem desteğine sahip olduğunu söyledi. Yu’nun açıklamalarına göre HarmonyOS; Android, Linux ve HTML5 tabanlı geliştirilen her uygulamayı sorunsuzca destekleyebilecek. Ayrıca bu işletim sisteminin geliştirilmesinde Java, Kotlin, Javascript, C ve C++ gibi yazılım dilleri kullanılabilecek.

Kasmayan, donmayan stabil bir işletim sistemi:

HarmonyOS’un kullanıcılar için hızlı bir performans sunacağını açıklayan Yu, HarmonyOS’un kilobaytlık boyutlara sahip RAM’lerden gigabaytlık boyutlara sahip RAM’lere kadar, geniş bir bellek aralığında çalışabileceğini açıkladı.

Google’a mesaj net: “Ekosisteme saygı duyuyoruz”

Huawei’nin Tüketici İş Grubu CEO’su Richard Yu, bu işletim sisteminin şu an itibarıyla akıllı telefonlarda kullanılmak üzere hazır olduğunu ancak ekosistem ve ortaklıklara saygı duyduklarını açıkladı. “Şu an tüm akıllı telefonlarımız HarmonyOS’a geçiş için hazır ancak bunu yapmayacağız.” diyen Yu, yaşanan her şeye rağmen Google’a bağlı kalmak istediklerini söyledi.

Olası durumları da göz önünde bulunduran Yu, Google ve ABD’nin kararlarına göre Android işletim sistemini kullanamayacak hale geldikleri takdirde HarmonyOS’a geçiş işlemlerine başlayacaklarını açıkladı.

Kullanılacak ilk cihaz bir akıllı ekran olacak:

Huawei’nin HarmonyOS’u kullanan ilk cihazının bir akıllı ekran sistemi olacağını açıklayan Yu, önümüzdeki üç yıl içerisinde bu işletim sistemini kullanan giyilebilir teknolojik ürünlerin piyasaya sürüleceğini ve bu süreçte otomobillerin beyin aksamı için de HarmonyOS’la ilgili çalışmalarını sürdüreceklerini açıkladı.

HarmonyOS tamamen açık kaynaklı bir işletim sistemi olacak!

HarmonyOS ekosistemi, geliştiricilere tamamen açık kaynaklı olarak sunulacak. Bu da işletim sisteminin daha çok cihazda, olabildiğince hızlı yaygınlaşmasını sağlayacak.

Üreticiler kendi cihazlarına göre işletim sistemini özelleştirebilecekler. Ayrıca bunu yaparken HarmonyOS ekosisteminin tüm avantajlarından faydalanabilecekler.

Gerçek rakip ise ne Android ne iOS: Gerçek Rakip Google Fuchsia OS!

Google, yakında Android’in yerini alması planlanan Fuchsia OS üzerinde yıllardır çalışıyor. Tıpkı Harmony gibi işlemiye sahip her türlü cihazda çalışması planlanan Fuchsia OS de aslında bir ekosistemi tanımlıyor. Gelecekte kullanacağımız elektronik cihazlar, özerk işletim sistemleri yerine aynı çatı altında toplandıkları ekosistem tabanlı işletim sistemleri kullanacaklar.

Huawei’nin gözü de bu nedenle, artık doygunluk noktasına ulaşıp sona gelen bir pazarda değil. Şirket Google, Microsoft ve Apple gibi ABD merkezli modern ekosistem öncülerine en büyük alternatif olmak istiyor. Huawei’nin bu atağı, gelecek yıllarda sadece ABD şirketleri arasında değil, küresel çapta bir rekabetin de en büyük işaretçisi. Kısaca, işler cebimizdeki akıllı telefonlardan daha fazlasına işaret ediyor.