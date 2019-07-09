Apple’ın kurucusu Wozniak’tan ‘Facebook’u silin’ çağrısı

Apple’ın Steve Jobs ile birlikte iki kurucusundan biri olan Steve Wozniak, yaptığı son açıklamada kullanıcıların Facebook hesaplarını silmesi yönünde çağrıda bulundu.

Apple’ın iki kurucusundan biri olan Steve Wozniak, Facebook bünyesinde bulunan gizlilik sorununun sanıldığından çok daha büyük olduğuna dikkat çekti ve kullanıcıların böylesi bir güvenlik riskini almalarına gerek olmadığını kaydetti.