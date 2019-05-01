Instagram’da ‘beğeniler’ artık görünmeyecek!

3 saat önce
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Sosyal paylaşım sitesi Instagram, mesajların kaç kez beğenildiğini gizlemeye hazırlanıyor.

Kanada’da deneme amaçlı olarak bu hafta sonu başlatılacak yeni uygulamada kullanıcılar bir mesajın kaç kez beğenildiğini göremeyecek. Ancak mesaj sahipleri bunları görmeye devam edecek.

‘POPÜLERLİK REKABETİNİ VE KISKANÇLIĞI ÖNLEYECEK’

Instagram yetkilileri planlanan değişikliğin uygulamada popülerlik rekabetini ve “kıskançlığı” önleyeceğini söylüyor.

Teknoloji sitesi Testcrunch’a konuşan Instagram sözcüsü, “Bu özelliği deniyoruz çünkü takipçilerin paylaşılan fotoğraf ve videoya odaklanmasını istiyoruz, kaç kez beğenildiğine değil” dedi.

Testcrunch’ın haberinde “Bu özellik bizi daha az kıskanç yapacak. Çünkü arkadaşlarımızın mesajlarının bizimkinden daha fazla beğenildiğini görmek istemeyiz. Bu sayede kullanıcılar, bir ‘beğeni’ savaşından uzaklaşıp gerçekten kendilerini yansıtan mesajları paylaşmaya yönelecek. Uygulama, kişilerin popülerlik için kendilerini olduğundan farklı göstermesini engelleyecek, orijinalliği özendirecek” denildi.

Haberde, yeni uygulamanın kullanıcıların ilgi görmeyen mesajlarını silme olasılığını azaltacağına da dikkat çekiliyor.

Kullanıcıların göremeyecek olmasına karşın bir mesajın aldığı beğeni sayısının Instagram’ın algoritmalarında ana unsurlardan biri olmaya devam edeceği belirtiliyor.

Şirket yetkilileri deneme için Kanada’nın seçilmesini ülkede Instagram’ın çok yaygın olmasından kaynaklandığını açıkladı. 37 milyon nüfuslu ülkede Instagram’ın aylık kullanıcı sayısının 24 milyon olduğu kaydediliyor.

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