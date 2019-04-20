Samsung’un katlanabilir ekranlı telefonu büyük problemleri

Güney Koreli Samsung’un ön siparişlere açtığı katlanabilir ekranlı Galaxy Fold’un ekran arızası yaşadığı öğrenildi. Samsung Galaxy Fold’u test edenler, bir iki günlük kullanımın ardından ekranın bozulduğu yönünde şikayetlerde bulundu. Bu sorun ile ilgili ilk açıklama da Samsung’dan geldi.

Samsung’un Galaxy S10 ailesi ile birlikte tanıttığı ve tüm gözleri üzerine toplayan katlanabilir ekranlı akıllı telefonu Galaxy Fold ekran sorunu ile gündemde. Ekranın tamamen çalışmıyor olmasından kırılmış OLED ekrana kadar yaşanmış olan problemler için Samsung tarafından açıklama geldi.

Samsung’un geçtiğimiz aylarda resmi duyurusunu gerçekleştirdiği ilk katlanabilir ekranlı akıllı telefonu Galaxy Fold tüm gözleri üzerine toplamıştı. Teknik özelliklerinin yanı sıra tasarımıyla dikkat çeken akıllı telefon şu sıralar ekran sorunu ile gündemde.

Katlanabilir ekran tasarımıyla adeta bir devrim niteliğindeki cihazın ilk inceleme ürünleri geçtiğimiz gün dağıtılmaya başlanmıştı. Telefonu deneyimleyen test editörleri ekranda yaşanan problemleri paylaşmaya başladı.

Samsung tarafından yapılan açıklamada 300 binden fazla açılıp kapanmaya dayanıklı olan Galaxy Fold ekranında yaşanan sorunların açıkça çıkartılmaması belirtilen bu filmden kaynaklandığı düşünülüyor. Yapılan yorumlarda bu filmin bir koruyucudan ziyade ekran için gerekli bir katman olabileceği de konuşuluyor.

Kapsamlı bir ön inceleme videosu yayınladığımız katlanabilir telefon, yurtdışındaki test editörlerinin ekranda yaşadığı problemlerle gündeme geldi. Paylaşılan görsellerde telefon ekranının ya tamamının ya da yarısının çalışmadığı ortaya çıktı. Henüz kaynağı belli olmayan problem için Samsung da kolları sıvadı.

Samsung, verilen örneklerdeki ana ekran problemini incelemeye aldıklarını açıkladı. Bunun sebebini belirleyeceklerini söyleyen şirket, sonucu ilerleyen günlerde açıklayacak.