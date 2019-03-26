Teknoloji devi Apple kredi kartı çıkardı: Apple Card neden diğer kredi kartlarından farklı? Teknoloji devi Apple Goldman Sachs işbirliği ile kredi kartı hizmetine girdiğini duyurdu. Apple Pay deneyimini geliştirmek istediklerini belirten Apple CEO'su Tim Cook, en yeni ürünleri olan Apple Card’ı Apple Özel Etkinliği‘nde dünyaya tanıttı.

Kartın önemli bazı avantajları bulunuyor. Örneğin kartı almak için uzun başvuru ve bekleme süreleri kısalacak. Saniyeler içerisinde iPhone ile üyeliği başlatmak mümkün olacak. Elbette kartı alabilmek için yine de ekonomik durumunuz incelenecek ve onaylanacak ancak tüm bunların toplamda sadece dakikalar süreceği belirtiliyor.

2014’ten bu yana önemli bir ödeme platformu haline gelen Apple Pay’in veri tabanını kullanacak olan Apple Card ayrıca kullanıcılarından hiçbir ek ücret almayacağı vaadi ile çıktı. Geri ödemelerde gecikme olursa her kredi kartında olduğu gibi gecikme faizi olacak ancak bunun dışında açık veya gizli başka bir ek ücret yer almayacak.

Puan yerine anında para kazanma

En çok öne çıkan özelliği ise Apple Card ile yapılan işlemlerde kazanılan paranın direk olarak kullanıcının hesabına geçecek olması. Bu şekilde kullanıcılar puan toplamakla veya toplanan puanları kullanabilmek için bürokratik işlemlerle uğraşmayacak.

Apple Card ile yapılan ödemelerde Apple Pay kullanıldığında ödemenin yüzde 2’si, Apple ürünleri satın alındığında yüzde 3’ü ve eğer ödeme işlemi fiziki kart ile yapılmışsa miktarın yüzde 1’i hesaba geri yatacak.

Yeni tasarım titanyum kart

Apple cihazlarındaki sanal kart uygulamasını kabul etmeyen işletmeler için de titanyumdan yapılmış olan fiziki bir kart kullanılacak ancak diğer kartlardan farklı olarak bu kart üzerinde kişinin adı ve bir çip dışında hiçbir numara veya bilgi yer almayacak.

Apple Card, iPhone üzerinden direkt mesajlar ile Apple Card üzerinde herhangi bir değişiklik yapılmasına da olanak sağlayacak ve bankaların müşteri temsilcileriyle konuşmak için telefonda beklemeye gerek kalmayacak.

Tüm ödemeler otomatik olarak kategorilere ayrılarak Apple Maps entegrasyonu sayesinde ödemenin tam olarak nerede yapıldığı görülebilecek.

Apple Pay 40’dan fazla ülkede kullanıma sunulacak

Tim Cook, Apple Pay’in bu yıl 10 milyar işlem hacmini geçeceğini belirterek Amerika Birleşik Devletleri’nin yüzde 70’inde Apple Pay kullanılabildiğini ve bu oranın Avustralya’da yüzde 99’a ulaştığını kaydetti. Henüz bir çok ülkede kullanılamayan Apple Pay bu yıl sonuna kadar 40’dan fazla ülkede daha kullanıma sunulacak.