Sosyal medyada tarihin en büyük kesintisi yaşandı

Facebook, sahip olduğu tüm platformlara erişimin 14 saatten fazla süreyle kesintiye uğramasının ardından toparlanmaya çalışıyor.

Olaydan ana şirket Facebook’un yanı sıra sahip olduğu Instagram, WhatsApp ve Messenger da etkilendi.

Facebook kesintinin nedenine dair henüz açıklama yapmadı. Ancak tarihinin bu en büyük kesintisinden ‘hacker’ları sorumlu tutmuyor.

Facebook, en son bu ölçekte bir kesintiye 2008’de maruz kalmıştı. Ancak o dönem aylık kullanıcı sayısı sadece 150 milyondu. Bugün ise bu sayı 2,3 milyarı buluyor.

Dün öğleden sonra başlayan kesinti ancak bu sabah saatlerinde giderilebildi.

Diğer sosyal iletişim ağlarında dolaşan söylentileri yalanlayan Facebook, kesintinin DDoS saldırısı sonucu yaşanmadığını açıkladı.

DDoS, (hizmetin engellenmesi) bir internet hizmetini çok aşırı düzeyde internet trafiğiyle hedef alan siber saldırılara verilen isim.

Amerikan kanalı NBC sorunu “aşırı yüklü” veri tabanlarına bağladı.

SORUN NE KADAR YAYGINDI?

Kesinti Çarşamba günü TSİ 19.00 sularında başladı. Facebook sayfası açılıp güncellenebiliyor, ancak kullanıcılar herhangi bir ileti gönderemiyordu.

Instagram’da ise ne sayfa güncelleniyor ne de yeni ileti paylaşılabildi. Mesaj gönderme platformları WhatsApp ve Messenger’da da benzer sorunlar yaşandı.

Sosyal iletişim ağlarındaki sorunları takip eden DownDetector adlı sitenin verileri kesintinin dünya çapında olduğunu gösteriyordu.

Şirket içi haberleşmede kullanılan Facebook Workplace de kesintiden etkilenmişti. E-postaya ek olarak bu platformu kullanan işyerlerinde kesintinin etkisi büyük oldu.

DEV ŞİRKETLERİN ETKİSİ SORGULANIYOR

ABD ve başka ülkelerde Facebook gibi dev teknoloji şirketlerinin parçalanması gerekir mi şeklinde siyasi tartışmaların yapıldığı bir dönemde kesintinin yaşanması sorunun kapsamını bir kez daha ortaya koydu.

ABD’deki gelecek başkanlık seçimlerinde Demokrat Parti’nin adayı olarak çıkmayı hedefleyen Elizabeth Warren, New York Times gazetesine yaptığı açıklamada şunları söylemişti:

“Bu büyük teknoloji şirketlerinin, yasaları kendi çıkarları doğrultusunda yönlendirmek için siyasi güçlerini, her tür rakibi satın almak veya ortadan kaldırmak için ekonomik güçlerini kullanmalarına son vermek gerekir.”

Facebook kullanıcıları bir teknoloji tekelinin iş hayatında veya özel hayatta bu kadar baskın bir yer tutmasının etkilerini sorguluyor.

Facebook ve Instagram kesintisi sırasında birçok kişi Twitter’da olayla ilgili şakalar paylaştı.

#FacebookDown (FacebookÇöktü) ve #InstagramDown etiketlerinin kullanım sayısı 150 bini aştı.