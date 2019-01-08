PlayStation 4 bugüne kadar kaç adet sattı?

Sony, PlayStation 4'ün satışa sunulduğu ilk günden bu yana toplam satış rakamını açıkladı.

1 saat önce
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 Dünyanın önde gelen teknoloji şirketlerinden Sony, PlayStation 4 satış rakamlarını dünyayla paylaştı. Yapılan açıklamaya göre şirket 2018 yılının sona ermesiyle birlikte toplamda 91.6 milyon adet PS4 satmayı başardı. Beklentilerin de üzerinde olan bu satış rakamı 86 milyon olarak düşünülmüştü.

Oyunlara baktığımızda ise yine sadece tatil sezonunda 50,7 milyonun üzerinde oyunun satıldığını, 31 Aralık 2018 itibari ile ise satılan toplam PlayStation 4 oyunu sayısının 876 milyonu aştığı görülüyor. Ayrıca şirketin açıklamasına göre yılın oyunu seçilen God of War, 2018 yılında toplamda 86.1 milyon kopya satmayı başararak neden yılın en iyi oyunu olarak nitelendirildiğini ispatlamış oluyor.

Bir diğer başarı ise Spider-Man’e ait. 25 Kasım’da PlayStation 4 sahipleri ile buluşan Spider-Man, 1 ay gibi kısa bir süre için 9 milyonun üzerinde kopya satmayı başardı.

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