Telefonunuzdan vazğeçmeye hazır mısınız?

Çok sayıda akıllı telefon kullanıcısı, cihazlarımızla harcadığımız zamanın çokluğundan giderek artan oranda kaygı duymaya başladı.

Google, Android işletim sistemi kullanıcılarının yüzde 70’inin, telefon ve tabletlerde geçirdikleri zamandan rahatsız olduklarını söylüyor.

Bu durum da, teknoloji sektörünü garip bir konuma soktu. Şirketler, iş yapma yöntemleri tam tersini yapmaya odaklanmışken, müşterilerinin telefonlarından ayrılmasına nasıl yardımcı olacak?

Hem Apple hem de Google “Screen Time (Ekran süresi) ve Digital Wellbeing (Dijital Sağlık) adlı iki dijital araç geliştirdi. Bu araçlarla iPhone ve Android kullanıcıları cihazlarındaki çeşitli uygulamalarda ne kadar vakit geçirdiklerini ve ne sıklıkta ellerine aldıklarını görebiliyor.

Çoğu Android kullanıcısı, şimdilik birkaç farklı markada görülebilen bu özelliği henüz göremedi.

Ancak görenler şoke oldu.

Android’in Dijital Sağlık uygulamasının ilk sonuçlarını aldığımda, telefonumun kilidini 200 kez açtığımı ve üç saatten fazla vakit geçirdiğimi gördüm. Aynı gün BBC Haber Merkezi’nde uzun bir mesai yapmış ve annelik görevlerini yerine getirmiştim. Hepsi WhatsApp muhabbetleri ve Instagram’daki kediler değildi ama yine de dehşete kapılmıştım.

Google’ın Londra’daki yazılım mühendislerinden Rose La Prairie, yeni uygulamayı geliştirenlerden biri.

La Prairie “İşin bir kısmı eleştirel olmadan, şu iyidir ya da bu kötüdür demeden bir değerlendirme yapmaktı. Bazı insanları için bu verileri görmek yeterli oluyor. Telefonlarında ne kadar çok zaman geçirdiklerini gösteren bir uyarı oluyor” diyor.

Ancak telefonunuzla çok vakit geçirmemeniz Google’ın çıkarına değil.

Apple’ın donanım odaklı iş modelinin tersine, Google reklamlardan gelir sağlıyor ve bunun için gözlerinizin ekranda olması gerekiyor.

La Prairie “Bizim önemsediğimiz şey kullanıcılarımızın iyi bir deneyim yaşaması. İnsanlar cihazlarını farklı bir şekilde kullanmak isteyebilir ve biz cidden buna yardımcı olmak istiyoruz” diyor.

Bazı telefon markaları ise büyük ekranlı akıllı telefonlardan uzaklaşmamızın yolunun daha küçük ekranlı akıllı telefonlar olduğunu düşünüyor.