Samsung katlanabilir ekranlı telefonunu tanıttı: Açıldığında ekranı tablet boyutuna ulaşıyor Samsung merakla beklenen katlanan telefonunu tanıttı ve Android yazılımcılarını yeni cihaz için uygulama geliştirmeye çağırdı.

Katlı haldeyken cep telefonu büyüklüğündeki cihaz, açıldığında bir tablet boyutuna erişiyor.

San Fransisco’da şirketin mobil telefon bölümümün başkan yardımcılarından Justin Denison tarafından tanıtılan telefonun diyagonal büyüklüğü 7.3 inçe (18.5 santimetre) ulaşıyor.

SAMSUNG CİHAZA DOKUNDURTMADI

Samsung tanıtımda medya ve yazılımcılara ikiye katlıyken kalın bir telefon gibi duran cihaza dokunma ve yakından bakma fırsatı vermedi.

Google’ın Android işletim sisteminin başkan yardımcısı Dave Burke, California’da düzenlediği basın toplantısında Samsung’un yeni yılın başlarında yeni bir Android cihaz çıkarmayı planladığını söyledi.

Burke, “Birkaç Android telefon üreticisindan katlanabilir telefonlar görmeyi bekliyoruz” dedi.

GOOGLE: YAZILIMCILARLA BİRLİKTE ÇALIŞACAĞIZ

Samsung’un katlanabilir telefon tanıtımına Google’ın Android UX Başkanı Glen Murphy de katıldı.

Murphy, Samsung’un yeni telefonuna daha fazla özellik kazandırmak için yazılımcılarla birlikte çalışacaklarını söyledi.

Samsung yeni telefonun toplu üretimine önümüzdeki aylarda başlamayı planladığını açıkladı.

Konferansta Joshua Clark adlı bir yazılımcı, katalanabilir telefonların yaygınlık kazanabilmesi için Samsung’un rakiplerine teknoloji satması gerektiğini belirtti.

Clark, Google’ın Samsung’a desteğinin büyük önem taşıdığına dikkat çekti.

‘SAMSUNG UMUTLARINI BU TELEFONA BAĞLADI’

Uzmanlar, satışları hızla azalan Samsung’un bu telefona büyük önem atfettiğine dikkat çekiyor.

Yılın ikinci çeyreğinde Çin şirketi Huawei, Apple’ı geçerek Samsung’un ardından en çok cihaz satan mobil telefon üreticisi olmuştu.

Samsung’un satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10 azalmıştı.

Yüzde 20 pazar payına sahip olan Samsung’un bu dönemde en fazla düşüş yaşayan şirket olduğu belirtiliyor.