Jaguar Land Rover kemer sıkmaya karar verdi

İngiltere’nin en büyük otomobil üreticisi Jaguar Land Rover, 2018’in üçüncü çeyreğine ait mali raporları paylaştı. Sadece 3 ayda 90 milyon sterlin (117 milyon $) vergi öncesi zarar uğradığını belirten İngiliz otomotiv devi kemer sıkma programını açıkladı. İşte detaylar.

Son dönemde Çin ile ABD arasında ortaya çıkan ticari gerilimlerden payını alan Jaguar Land Rover (JLR) Çin’in otomobil ve otomobil parçalarında % 25’i bulan ithalat vergileri nedeniyle satışlarda büyük bir düşüş yaşadı. Tabii bu düşüşte İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden ayrılma sürecinin (Brexit) getirdiği belirsizlikler ve Avrupa’da dizel otomobillere olan talebin düşüşü de oldukça etkili oldu diyebiliriz.

JAGUAR LAND ROVER CEO’SU AÇIKLAMA YAPTI

Jaguar Land Rover CEO’su Ralf Speth şirketin üçüncü çeyrek zararları ile ilgili olarak “Son çeyrekte piyasa koşularının daha da zorlaştığını gördük. Çin’den gelen talebin azalması, Avrupa’da dizellere olan düşük talep, Brexit’in getirdiği belirsizlikler ve WLTP standartlarının değişmesi ile birlikte kârımız azaldı” şeklinde bir açıklamada bulundu.

Jaguar Land Rover üst düzey yöneticileri şirketin kâr ve satışlarındaki keskin düşüşten sonra kemer sıkmaya karar verdi. Bu kapsamda önümüzdeki 18 ay içinde şirkete yaklaşık 2.5 milyar sterlin (3,3 milyon $) tasarruf sağlayacak dev tasarruf programı açıklandı.

Şirket tasarruf planları kapsamında işten çıkarmaların olmayacağını özellikle belirtti. Ancak analistler şirketin iş gücünde bir azaltmaya gitmeden 18 ay gibi kısa bir sürede 2,5 milyar sterlin tasarruf yapmasının neredeyse imkansız olduğunu belirtiyor. Yaşanan bazı gelişmeler ise analistlerin açıklamalarını doğrular nitelikte.

Kısa bir süre önce Land Rover’ın Solihull’daki fabrikasında çalışan yaklaşık 1000 kişinin işten çıkarıldığı ortaya çıktı. Öte yandan Jaguar’ın Castle Bromwich fabrikasında ise işçilerin sadece haftada üç gün mesai yaptığı biliniyor.