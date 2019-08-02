Arı sokmasına dikkat

UZMANLAR arılarda saldırgan davranışların arttığına dikkat çekiyor. Son yıllarda yapılan çalışmalar küresel iklim değişikliğinin arı davranışlarını etkilediğini, onları strese soktuğunu ve arıların daha çok saldırgan davranış sergilediğini göstermekte.

Arının soktuğu yer dışında tüm vücutta şişlik, kabarıklıkların olduğu, göz, dudak, nefes borusunun şişerek tıkandığı, nefes darlığı, dolaşım bozukluğu, bayılma gibi reaksiyonların yaşandığı anaflaksi dediğimiz durum gelişebilir.

GRUBUNDAKİLER KİMLER?

Özellikle bebekler, çocuklar, yaşlı kişiler ve kalp hastalığı olanların arı sokmasına çok dikkat etmesi gerekiyor. Aslında yapılacak ilk şey, arı sokmasından korunmaya çalışmak. Ama nasıl?

Pikniğe giden veya bu gibi duruma sahip olan kişilerin sarı, turuncu, mor gibi böceklerin dikkatini çeken renkleri giymemesinde fayda bulunmaktadır.

Diyelim ki, kaçınamadınız ve arı soktu. Arı sokmalarında yapılacak en doğru iş hemen arıdan uzaklaşmak ve arının iğnesini hızlıca çıkarmaktır. Sokulan yere buz koymak da faydalı olabilir.

Peki ya ölümcül olabilecek anaflaksi gelişirse? En erken, hızlı şekilde adrenalin ilacının uygulanması için en yakın sağlık kuruluşuna ulaşmak gerekiyor.