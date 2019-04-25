27 yıl komada kalan kadın uyandı

Munira Abdulla 1991 yılında oğlunu okula götürdüğü aracın kaza yapmasının ardından beyninde meydana gelen hasarlar sebebiyle komaya girdi. Doktorlar, Abdulla’nın asla uyanmayacağı konusunda ailesine bilgi verdi. Uzun yıllar durumunda bir değişiklik olmayan Abdulla 27 yıl sonra uyandı

Birleşik Arap Emirlikleri’nden Munira Abdulla 1991 yılında oğlunu okula götürdüğü aracın kaza yapmasının ardından beyninde meydana gelen hasarlar sebebiyle komaya girdi.

New York Post’ta yer alan habere göre; doktorlar, Abdulla’nın asla uyanmayacağı konusunda ailesine bilgi verdi. Uzun yıllar durumunda bir değişiklik olmayan Abdulla 27 yıl sonra uyandı.

Abdulla’nın kaza gerçekleştiğinde 4 yaşında olan oğlu Omar şimdi 32 yaşında. Omar, annesi için “Umudumu hiç kaybetmedim, bir gün uyanacağını biliyordum” dedi.

2017 yılında Birleşik Arap Emirlikleri hükümetinin sağladığı bir fonla aile, Munira Abdulla’yı Almanya’ya götürdü. Tedavi altına alınan Abdulla, bazı ameliyatlar geçirdi. Hareketsizlik sebebiyle kısalan kol ve bacak kasları tedavi edildi, beyinsel durumu için de birtakım ilaç tedavisi uygulandı.

1 yıl sonra hastane odasında hastane yetkilileriyle tartışan Omar, o sırada annesinden tuhaf sesler çıktığını duyduğunu söyledi. Hemen doktorları çağırdıklarını belirten Omar, annesinin durumunun normal olduğunun söylendiğini belirtti.

“3 gün sonra birinin ismimi söylediğini duydum ve uyandım” diyen Omar, “İsmimi söyleyen kişi annemdi. Mutluluktan havalara uçtum. Yıllardır bu anın hayalini kuruyordum ve uyanınca ilk söylediği şey ismim oldu” dedi.

Omar, odada yaşanan tartışmanın annesinin kendisinin tehlikede olduğunu hissettirdiğini, bunun da Munira Abdulla’da şok etkisi yarattığını ve uyanmasında bunun tetikleyici olduğunu söyledi.

27 yıl sonra komadan uyanan Munira Abdulla, şimdi daha fazla tepki vermeye başladı. Kısa konuşmalar yapabilen Abdulla, Abu Dabi’de kaslarını güçlendirmek ve duruşunu düzeltmek için fizik tedavi ve rehabilitasyon görüyor.