“Sıcak çay, kanser riskini artırıyor”

5 saat önce
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Amerikalı bilim insanları, 60 dereceden sıcak çayın yemek borusu kanser riskini artırdığını belirtti.

EurekAlert! portalının aktardığına göre bilim insanları, yaşları 40 ilâ 75 arasında değişen 50 bin kişiyi 5 yıl süreyle gözlemledi. Bu sürede 317 denekte yemek borusu kanseri tespit edildi.

Her gün düzenli olarak, sıcaklığı en az 60 derece olan 700 mililitre çayın içilmesinin, kanser riskini yüzde 90 artırdığı ortaya çıkarıldı.

Amerikan Kanser Derneği’nden Dr. Farhad Islami, “Birçok insan çay, kahve veya diğer sıcak içecekleri seviyor. Ancak çalışmamıza göre, çok sıcak çayın tüketimi yemek borusu kanserini artırabiliyor. Bu yüzden sıcak içeceklerin, içilmeden önce soğumasının beklenmesi önerilir” diye açıkladı.

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