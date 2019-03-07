Menopoz sonrası ağız yoluyla alınan hormon ilaçları Alzheimer riskini yükseltiyor

Finlandiya’da menopoz sonrası dönemde bulunan kadınlar üzerinde yürütülen bir çalışma; gece terlemesi, uyku düzensizliği, ateş basması gibi dönemsel etkileri hormon hapları ile kısa vadeli tedavi etmek isteyen kişilerin daha ciddi riskler aldığını gösterdi.

Bu tip hapların Alzheimer riskini arttırdığını ortaya koyan çalışmalarda yaşları 70 ila 80 arasında olan ve 1999 ila 2013 yılları arasında Alzheimer teşhisi konulan 85 bin kadın hasta incelendi.

Çalışmalar sonucunda 60 yaşından önce ağız yoluyla hormon hapları kullanmaya başlayan, 10 veya daha fazla yıl bu hapları kullanmaya devam eden kişilerin Alzheimer’a yakalanma riskinin yüzde 9 ila 17 oranında arttığı anlaşıldı. Hormonal tedaviyi vajinal yoldan gören kişilerde ise hiçbir risk artışı saptanmadı.

Alzheimer’da ters etki yapıyor

Daha önce yapılan çalışmalarda hormon terapilerinin -Alzheimer’dan sonra en yaygın ikinci bunama türü olan- vasküler bunama riskini azalttığı görülüyordu ancak aynı tedavilerin Alzheimer konusunda ters etkiyi yaptığı anlaşıldı.

Helsinki Üniversitesi’nde çalışmayı yürüten ekibin başındaki Dr. Tomi Mikkola NBC’ye yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Riski arttıran nedenler şimdilik net değil. Temel nedenin Alzheimer ile vasküler bunama arasındaki biyolojik farklılık olduğunu düşünüyoruz. Alzheimer diğer bunama türleri ile karşılaştırıldığında aslında tamamen farklı bir hastalık. Hala Alzheimer’ın altındaki mekanizmayı anlayabilmiş değiliz. Tek bildiimiz bu hastalığın hafıza kaybı belirtilerinden onlarca yıl önce vücuda yerleştiği.”

Hastalığın ilerlemesini hızlandırdığı düşünülüyor

Ağız yoluyla alınan horman tedavilerinin Alzheimer hastalığının ilerlemesini hızlandırıyor olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

Günümüzde Alzheimer ABD’de ölüme neden olan hastalıklar sıralamasında 6. sırada yer alıyor. Yaklaşık 6 milyon Amerikalı Alzheimer teşhisi konmuş durumda ve bunların üçte ikisini kadınlar oluşturuyor. Alzheimer teşhisi konmuş olan kadın hastaların da 200 binden fazlası 65 yaşın altında bulunuyor.

Alzheimer Vakfı uzmanları 2050 itibari ile bu sayının sadece ABD’de 14 milyona yükseleceğini öngörüyor.