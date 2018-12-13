900 gramlık tavuklar 4,2 kiloya çıktı!

İngiltere’de bulunan Leicester Üniversitesi tavukların değişen fiziksel yapılarını inceledi. Endüstriye bir ürün olarak görülen tavuklar daha hızlı ve dolgun büyümeleri için kimi zaman çeşitli kimyasallara maruz kalıyor be bu hayvanların her açıdan değişmesine neden oluyor.

Yoğun üretim kurbanı olan tavuklar verilen kimyasallar yüzünden mutasyona uğradı. Bilim adamları bu değişimi rakamlarla ortaya koydu. Araştırmada günümüz tavuklar, 2 bin yılına öncesi atalarına dair verilerle kıyaslandı. Araştırma aslen Güney Doğu Asya’ya ait ve 8 bin yıl önce evcil hale getirilen tavuğun 1950’lerden itibaren artan büyüme hızıyla yeni bir tür haline geldiğine işaret ediyor.

Tavuğun 19’uncu yüzyıldan itibaren irileştiği, 1950’lerden sonra benzersiz bir şekilde değiştiği ortaya çıktı. AFP’ye konuşan araştırmacılardan Carys Bennett modern çiftlik tavuklarının atalarından ve akrabalarından tanınmaz halde geldiğini söyledi ve günümüz tavuklarının heybetli iskelet yapısına, farklı kimyasal nitelikte kemiklere, genetik farklılığa sahip olduğunu belirtti.

2015’te Kanadalı bilim insanlarının yaptığı araştırmada da tavukların geçirdiği değişim gözler önüne serilmişti.

Buna göre, 1957 senesinin verilerine göre 56 günde tavuklar 900 gram ağırlığa kavuşurken, günümüzde söz konusu rakam 4,2 kilograma çıktı. Vahşi tavuklar 11 seneye kadar yaşarken, endüstriyel tavukların ömrüyse sadece 50 gün.