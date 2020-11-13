İrem Derici, yeni şarkısı Senin Hastan için Brezilyalı modelle sarmaş dolaş klip çekti

Şarkılarındaki başarıları ve renkli kişiliğiyle sıkça adından söz ettiren İrem Derici, iki şarkıdan oluşan Maxi Single Senin Hastan’ı yayınladı. Şarkısına Brezilyalı Diogo Fedrizzi ile klip çeken Derici, cüretkar pozlarıyla dikkat çekti.

İrem Derici’nin ‘Senin Hastan’ isimli şarkısının sözü Ayla Çelik ve Hakkı Yalçın’a, bestesi Ayla Çelik ve Serdar Aslan’a aranjesi ise Onur Özdemir’e ait. Maxi Single’ın ikinci şarkısı ‘Güz Dönümü’nün söz-müziği ve aranjesi Onur Özdemir imzası taşıyor. Ayrıca maxi single da ‘Senin Hastan’ isimli şarkıya Mustafa Ceceli’nin yaptığı bir remix bulunuyor.

BREZİLYALI MODELLE CÜRETKAR POZLAR VERDİ

Geçtiğimiz günlerde çıkış parçası ‘Senin Hastan’a Murat Joker yönetmenliğinde klip çeken Derici’ye klipte Brezilyalı Diogo Fedrizzi eşlik etti. Klipte oldukça samimi görüntüler veren İrem Derici şarkısıyla olduğu kadar cesur görüntüleriyle de adından sıkça söz ettirecek.