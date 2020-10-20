Koronavirüse inanmayan fenomen hayatını kaybetti

Instagram’da 1 milyondan fazla takipçisi bulunan Ukraynalı fenomen Dima Stuzhuk hayata veda etti. Daha önce COVID-19’a inanmadığını dile getiren Stuzhuk’un virüsten hayatını kaybettiği açıklandı.

Daha önce salgına inanmadığı yönünde açıklamaları olan ve tepki çeken 33 yaşındaki Ukraynalı fenomen Dima Stuzhuk’un koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi.

NTV’de yer alan habere göre evli ve üç çocuk babası Stuzhuk’un eşi Sofia ise kalp ritminde yaşanan bozuklukların ölümü tetiklediğini iddia etti.