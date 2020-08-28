Onlarca kez bıçak altına yatan TV yıldızı Katie Price, cinsel içerikli görüntülerini satmaya hazırlanıyor

42 yaşındaki İngiliz televizyon yıldızı ve oyuncu Katie Price, Türkiye’de yaptırdığı bir çok estetik ameliyattan sonra ünlülerin hayranlarına cinsel içerikli fotoğraf ve video satarak para kazandığı siteye üye olmayı düşünüyor. Katie, bu sitede milyonlarca dolar kazanacağını umuyor.

İngiliz şarkıcı Katie Price, sıkı karantina kurallarının gevşemesinin ardından Türkiye’ye gelip hem tatil yapmış hem de estetik operasyonlar geçirmişti.

Tatil için geldiği Türkiye’de iki bacağını birden kıran Katie Price ülkesine döndükten sonra yeni projeler için çalışmaya başladı.

The Sun gazetesine konuşan bir kaynak, Katie’nin bir çok ünlünün bu siteden büyük paralar kazandığını görünce siteye üye olmayı ciddi bir şekilde düşünmeye başladığını söyledi.

Daha önce barışık olmadığı vücudunu Türkiye’de yaptırdığı estetik ameliyatlar ile mükemmel bir şekle koyan Katie’nin bu siteye olarak büyük paralar kazanacağını umduğunu söyledi.

Katie, yakın bir arkadaşına hala kendini çok çekici hissettiğini bu nedenle bu siteye üye olmayı düşündüğünü söyledi.