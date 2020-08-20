Hollywood’u sallayan olay! Yasak aşkı kariyerini bitirdi

Son olayların hedefindeki isim, köklü yapım şirketi Universal’ın üst düzey yöneticilerinden Ronald Meyer. NBCUniversal şirketinin Başkan Yardımcısı olarak görev yapan Meyer, hakkındaki yasak aşk ve şantaj iddiaları sonrası istifa etti

.ABD basınına yansıyan haberlere göre 75 yaşındaki Meyer’in 2012 yılında oyuncu Charlotte Kirk’le ilişkisi vardı. O dönem Meyer 67, Kirk ise 20 yaşındaydı.

Bu durumu hem medyadan hem de eşi Kelly Chapman’dan gizlemek isteyen Meyer, Kirk’e sessiz kalması için yüklü miktarda para ödedi.

İkilinin yolları bir süre sonra ayrılırken, Meyer aradan geçen uzun yıllar sonra bu yasak aşkla ilgili şantaja uğramaya başladı. Şantaj yapan kişiler Meyer’den para alamayınca, ellerindeki ayrıntıları Meyer’in şirketi NBCUniversal’a gönderdi.

Meyer, şirket yönetimiyle yaptığı görüşmenin ardından, hem kendisi hem de şirkete zarar vermemek adına görevinden ayrılma kararı aldı.