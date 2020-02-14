Adele boşandıktan sonra iğne ipliğe döndü

31 yaşındaki İngiliz şarkıcı Adele, son görüntüsüyle hayranlarını korkuttu. Adele verdiği kilolarla bambaşka biri oldu.

İngiliz şarkıcı Adele verdiği kilolarla görenleri hayrete düşürüyor. Boşanmanın ardından kilo vermekle ilgili ciddi çalışmalar yapan Adele, kilosunu kontrol altına almayı başardı.

85 kilo olan Adele sağlıklı beslenme ve diyetle 20 kilo vererek 65 kiloya düştü.

31 yaşındaki şarkıcı Los Angeles sokaklarında siyah kıyafetler içinde görüntülendi. Bazı hayranlarının beğendiği bazı hayranlarının da fazla kilo verdiğini düşündüğü Adel, değişimiyle hayranlarını ikiye bölüyor.

Ünlü şarkıcının verdiği kilolar bir yana onunla ilgili en çok merak edilen konu ise bu kadar zayıfladıktan sonra sesinin değişip değişmeyeceği. Bazılarına göre Adele’in sesi de bunca kilo kaybından sonra değişecek.