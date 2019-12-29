Nusret Gökçe, yüzlerce Milli Piyango bileti aldı

3 hours önce
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Et restoran zinciri bulunan sosyetik kasap Nusret Gökçe, sosyal medya hesabı Instagram’dan yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye deva ediyor. Gökçe, son olarak yüzlerce Milli Piyango bileti alarak Instagram hesabından paylaştı.

“PARA PARAYI ÇEKER”

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Nusret Gökçe, yüzlerce Milli Piyango bileti aldı. Yaklaşık 2 milyar dolar değerinde serveti olan Gökçe, aldığı biletleri “Para parayı çeker dedi” ve “Sana amorti çıkacak dedi” notlarıyla paylaştı.

 

KAZAĞINA KENDİ FOTOĞRAFINI BASTIRDI

Yılbaşı ruhuna bürünen Nusret Gökçe, geçtiğimiz hafta üzerinde kendi fotoğrafı olan bir yeni yıl kazağı giyerek “Bana reklam yapmadan açılış gününde binden fazla konuğa hizmet veren başka bir marka adı verin, ülkesi önemli değil. Bunu gerçekleştirdiğiniz için hepinize teşekkür ederim” demişti.

 

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