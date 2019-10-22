‘Altın oran’ ölçülerine göre dünyanın en güzel 10 kadını

İngiltere’de Kozmetik ve Estetik Cerrahi Merkezi’nden Doktor Julian De Silva tarafından güzelliğin bir ölçüsü olarak kabul görülen Altın Oran öçüleriyle yapılan değerlendirmeye göre, dünyanın en güzel kadını ABD’li model Bella Hadid seçildi.

Yüzde 94.35 oranla genç model birinci sırada yer alırken, şarkıcı Beyonce ise yüzde 92.44 oranla ikinci oldu. Listenin devamında ise Amber Heard, Ariana Grande, Kate Moss ve Cara Delevigne gibi isimler var. Gözleri, burnu ve dudaklarının orantısından dolayı dünyanın en güzel 10 kadını listesinde yer alan ünlüler şöyle:

Listenin 10. sırasında yer alan İngiliz model Cara Delevingne

Listenin 9. sırasına yerleşen ABD’li şarkıcı Katy Perry

Listenin 8. sırasına yerleşen ABD’li oyuncu Natalie Portman

ABD’li oyuncu Scarlett Johansson ise listenin 7.’si oldu

Listenin 6.’sı İngiliz model Kate Moss

ABD’li şarkıcı ve oyuncu Taylor Swift, listenin 5.’si oldu

Listenin 4. sırasında yer alan ABD’li oyuncu ve şarkıcı Ariana Grande

Dünyanın en güzel 10 kadını listesinin 3. sırasında ise yüzde 91,85 ile ABD’li oyuncu Amber Heard yer aldı

Yüzde 92,44 ile ikinci seçilen ABD’li şarkıcı Beyonce Knowles