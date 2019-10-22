‘Altın oran’ ölçülerine göre dünyanın en güzel 10 kadını
İngiltere’de Kozmetik ve Estetik Cerrahi Merkezi’nden Doktor Julian De Silva tarafından güzelliğin bir ölçüsü olarak kabul görülen Altın Oran öçüleriyle yapılan değerlendirmeye göre, dünyanın en güzel kadını ABD’li model Bella Hadid seçildi.
Yüzde 94.35 oranla genç model birinci sırada yer alırken, şarkıcı Beyonce ise yüzde 92.44 oranla ikinci oldu. Listenin devamında ise Amber Heard, Ariana Grande, Kate Moss ve Cara Delevigne gibi isimler var. Gözleri, burnu ve dudaklarının orantısından dolayı dünyanın en güzel 10 kadını listesinde yer alan ünlüler şöyle:
- Listenin 10. sırasında yer alan İngiliz model Cara Delevingne
- Listenin 9. sırasına yerleşen ABD’li şarkıcı Katy Perry
- Listenin 8. sırasına yerleşen ABD’li oyuncu Natalie Portman
- ABD’li oyuncu Scarlett Johansson ise listenin 7.’si oldu
- Listenin 6.’sı İngiliz model Kate Moss
- ABD’li şarkıcı ve oyuncu Taylor Swift, listenin 5.’si oldu
- Listenin 4. sırasında yer alan ABD’li oyuncu ve şarkıcı Ariana Grande
- Dünyanın en güzel 10 kadını listesinin 3. sırasında ise yüzde 91,85 ile ABD’li oyuncu Amber Heard yer aldı
- Yüzde 92,44 ile ikinci seçilen ABD’li şarkıcı Beyonce Knowles
- İngiltere’de Altın Oran ölçüleriyle yapılan değerlendirmeye göre dünyanın en güzel kadını seçilen ünlü ABD’li model Bella Hadid. Hadid’in dudakları, çenesi, çenesinin büyüklüğü ve konumu da dahil olmak üzere yüz şeklinin Altın Oran’a oldukça uygun olduğu kaydedildi. Yüzde 94.35 ile listenin en başında yer alan Hadid’in kız kardeşi 24 yaşındaki Gigi Hadid ise ilk 10’a bile giremedi