Tarık Ünlüoğlu hayatını kaybetti!

Geçtiğimiz yıl akciğerlerinden rahatsızlık geçiren, geçtiğimiz günlerde de yeniden fenalaşan hastaneye kaldırılan bunun üzerine Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin son bölümünde yer alamayan Tarık Ünlüoğlu, 61 yaşında hayatını kaybetti. Ünlüoğlu’nun aile yakını, usta oyuncunun bir süredir kanser ile mücadele ettiğini ve bu sabah tedavi gördüğü hastanede solunum yetmezliği ve kansere karşı verdiği mücadeleyi kaybederek vefat ettiğini aktardı.

Tarık Ünlüoglu’nun cenaze bilgileri belli oldu

3 Ekim Perşembe günü, İstanbul Devlet Tiyatrosu Mecidiyeköy Büyük Sahne’de saat 11’de tören düzenleneceğini, Ünlüoğlu’nun naaşının Levent Camii’nde kılınacak öğle namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı’na defnedileceğini de öğrenildi.