Emine Bulut için sahne alacaklar

Her 3 günde 2 kadının erkek şiddeti sonucu hayatını kaybettiği Türkiye geçtiğimiz günlerde Emine Bulut’un “ölmek istemiyorum”; kızı Bilge Bulut’un “anne lütfen ölme” haykırışları ile bir kez daha kadına yönelik şiddet için ayağa kalktı. Şarkıcı Zeynep Bastık da yarın Çeşme Amfi Tiyatrosu’nda düzenleyeceği konserini “Emine Bulut Destek Konseri” şeklinde değiştirerek; konser gelirini Bulut’un kızının psikolojik desteği ve eğitim masrafları için bağışlayacağını duyurdu.

Sanatçı dostlarından konsere katılarak destek olmalarını rica eden Bastık, “Destek olmak isteyen olursa herkesi sahnemi paylaşmaya bekliyorum. Ne kadar büyürsek, ne kadar destek toplarsak, kaç kişiye ulaşırsak o kadar iyi. Çeşme Belediyesi ve devlet yetkililerinden de konserden kabul ederlerse bu seferlik kira / kesinti yapmamalarını rica ediyoruz” ifadeleriyle çağrı yaptı.

Bastık’ın çağrısına yanıt veren sanatçılar; Anıl Piyancı, Aybüke Albere, Berkay, Can Ozan, Ceylan Ertem, Fikri Karayel, Grogi, Jabbar, Kalben, Nev, Oğuzhan Koç, Reynmen ve Yase konsere katılıp şarkı söyleyeceklerini duyurdu. Biletix komisyon hizmetini; Çeşme Belediyesi de kirayı geri iade edeceğini Bastık’a iletti.