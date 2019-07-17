Rus güzellik kraliçesi Oksana Voevodina ile Malezya kralı Muhammed boşandı

Rus güzellik kraliçesi Oksana Voevodina, Kasım 2018’de evlendiği Malezya Kralı Sultan 5’inci Muhammed ile Rusya’nın başkenti Moskova’da evlenmişti. Uluslararası basında çiftin boşandığı ortaya çıktı.

27 yaşındaki güzellik kraliçesi uğruna din değiştirdiği Malezya Kralı’ndan boşandı. Geçen yıl evlenen Rusya’nın başkenti Moskova’da dillere destan bir düğünle evlenen Malezya’nın eski kralı Sultan 5. Muhammed ile Rus manken ve Okşana Voyvodina’nın evliliği bir yıl geçmeden bitti.

EŞİNİN HAVUZDA CİNSEL İLİŞKİYE GİRDİĞİ FOTOĞRAFLARINI GÖRDÜ

Aşkı uğruna tahtını bırakan ve kendini 27 yaşındaki Rus mankene adayan Sultan Muhammed, eşinin eskiden havuzda cinsel ilişkiye girerken çekilmiş görüntüleri ortaya çıkınca çiftin arasına kara kedi girmişti.

RESMEN BOŞANDIKLARI ORTAYA ÇIKTI

Öyle ki 27 yaşındaki manken ile 50 yaşındaki Muhammed’in arasındaki soğukluğu çiftin dünyaya gelen erkek çocuğu bile bozamadı. Yerel ve uluslararası basında yer alan haberlerde çiftin dün resmen boşandığı ortaya çıktı.