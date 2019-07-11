Kıvrım kraliçesi, başbakandan 10 kat daha fazla kazanıyor

3 hours önce
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Instagram’ın kıvrım kraliçesi Abigail Ratchford, sosyal medya aracılığıyla yılda 907,344 dolar kazanıyor.

Amerika’nın Pelsinvanya eyaletinde yaşayan 27 yaşındaki model Abigail Ratchford, Instagram ve Snahpchatte paylaştığı fotoğraflar sayesinde yılda yüz binlerce dolar kazanıyor.

Instagram’da 9,5 milyon takipçisi bulunan Abigail, 2013 yılında ün kazanmaya başladı. Zenginlik ve popülerlik hikayesi ise fotoğrafçı bir arkadaşının portföy için kendisinden modellik yapmasını istemesiyle başladı.

Abigail, paylaşım başına 8 bin dolar alıyor. Sadece takvim satışlarından yaklaşık 1 milyon 252 bin dolar kazanırken, İngiltere bile görevinden istifa eden Theresa May’e tüm ülkeyi yönetmesi için sadece 190 bin dolar ödüyor.

Daha önce model olmak gibi bir hayalinin olmadığını söyleyen Abigail, hesabında paylaştığı bir fotoğraftan sonra Esquire, Maxim, Playboy gibi dünyaca ünlü dergilerden kendisine teklif geldiğini söyledi.

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