‘Yarışma programında cinsel ilişkiye girdiler’

20 saat önce
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İngiltere’de yayınlanan reality şov programı Love Island’ın son bölümünde iki yarışmacının cinsel ilişkiye girdiği iddia edildi.

İspanya’nın Mallorca Adası’nda bir villada çekilen yarışmayı takip edenler, dün gece Tommy Fury ile Molly-Mae-Hague’ın birlikte olduğunu öne sürdü.

İngiliz The Sun gazetesinin haberine göre; geçen gece yayınlanan bölüm, 20 yaşındaki boksör Fury’nin 19 yaşındaki Hague ile yattığı yatakta çarşafın altında hareket ettiği görülüyor.

Bir izleyici sosyal medyada yaptığı yorumda, “Tommy’nin villada seks yapan ilk kişi olacağını biliyordum” yazdı. Bir başka izleyici ise “Tommy ve Molly kesinlikle seks yapıyordu” yorumunda bulundu.

Çarşamba günkü bölümde Molly Hague, şimdiye kadar 11 erkekle yattığını söylemişti. Bu ifadeden yola çıkan bir sosyal medya kullanıcısı da Hague’ın rakamı artık güncelleyebileceğini ifade etti.

Son bölümün yarattığı sansasyonun ardından yapımcı şirketi içinden bir kaynak, The Sun’a yaptığı açıklamada, ikilinin tam olarak cinsel ilişkiye girmediğini fakat çarşafın altında seviştiğini söyledi.

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