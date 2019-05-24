Belçikalı model bu sefer Yahudi mahallesinde soyundu

Ayasofya’da tesettüre girip çarşafını kaldırarak verdiği çıplak pozla tartışma yaratan Belçikalı model Marisa Papen, bu sefer de ABD’nin New York eyaletindeki bir Yahudi mahallesinde çıplak poz verdi. Papen’i mahalleden kovan vatandaşlar polisi aradı.

Türkiye’de Ayasofya, Kapadokya, Eminönü ve Boğaz’da çekilen çıplak fotoğraflarını sosyal medyada paylaşan ve tartışmalara yol açan Papen, bu sefer kamera karşısına geçmek için New York’un Brooklyn bölgesinde yer alan muhafazakar Yahudi mahallelerinden Williamsburg’u seçti.

Ancak genç modeli sokakta çıplak poz verirken gören mahalleliler Papen’e oldukça sert tepkiler gösterdi. Papen’in mahalleyi derhal terk etmesini isteyen vatandaşlar, polisi arayarak da yardım istedi.

Papen, yöre sakinlerinin kendisine çok aksi davrandıklarını söyledi ve “Beni camdan gören bir adam bağırmaya başladı, diğeri ise telefonunu kulağına götürerek polisi aradığını söyledi” dedi.

‘POLİSE YALAN SÖYLEDİM’

Bir anda kalabalık bir grubun etraflarını sardığını ve polisin geldiğini anlatan Papen, “Hemen giyinip polise ‘çıplak değildim’ diye yalan söyledim ve kısa bir tartışmanın ardından gitmemize izin verdi. Evet, yalan söyledim ama başka seçeneğim yoktu” diye konuştu.

Fotoğraflarda Papen’in kipa takmış kişilerin yanından geçtiği ve üzerinde Yahudice yazılar olan bir otobüsün önünde poz verdiği görülüyor.

Papel ve fotoğrafçısı Jesse Walker, Vatikan’da yaptıkları fotoğraf çekimi sırasında gözaltına alınmış, fotoğrafları çekilip, parmak izleri alındıktan sonra serbest bırakılmışlardı.

İkili daha sonra Mısır’da bir tapınakta fotoğraf çekimi yaparken gözaltına alınarak geceyi hücrede geçirmişti.